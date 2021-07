Così grande da diventare la prima sportiva ad avere la sua emoji su Twitter. Il famoso social network ha voluto celebrare la grandezza di Simone Biles – 24enne ginnasta statunitense – con un emoji creata appositamente per lei. Basta scrivere #SimoneBiles o #Simone e apparirà Goldie, una capretta (da G.O.A.T, acronimo di greatest of all times, la più grande di sempre e che in inglese si traduce appunto con "capra") col body rosso e una medaglia d'oro al collo.