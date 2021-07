Tutto è pronto per l'inizio delle Olimpiadi, posticipate di un anno a causa della pandemia da Covid-19. Dalle date al programma delle finali, oltre agli impianti e tutti gli sport ufficiali (5 le novità), ecco la guida completa a Tokyo 2020 IL CALENDARIO DI TOKYO 2020 - TOKYO2020: LE NEWS E I RISULTATI LIVE Condividi:

L'attesa è finita, tutto è pronto per l’inizio delle Olimpiadi a Tokyo. Inizialmente programmati nell’estate 2020 ma slittati di un anno a causa della pandemia da Covid-19, i Giochi si svolgeranno senza il pubblico nella Capitale giapponese con la sola eccezione delle località lontane dalla città (Fukushima, Miyagi, Ibaraki e Shizuoka). Questa è la decisione adottata ad inizio luglio dal consiglio direttivo, composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e dalle autorità del Paese. Gare a porte chiuse, quindi, ma l’appuntamento olimpico resta di straordinaria importanza. Per arrivare preparati alla 32^ edizione dei Giochi, ecco la guida completa con tutto ciò che serve sapere.

Quando iniziano le Olimpiadi? approfondimento Olimpiadi, gli approfondimenti su Sky Sport 24 Aspettando la cerimonia d’apertura, i Giochi iniziano un paio di giorni prima (mercoledì 21 luglio) con alcune gare che precedono l’inaugurazione. Si fa riferimento a calcio, baseball e football (il 21 e il 22), mentre venerdì 23 le discipline in programma sono il tiro e il tiro con l’arco, il canottaggio e l’equitazione. Nessuna di queste gare preliminari prevede medaglie, attese invece da sabato 24.

Quando è prevista la cerimonia di apertura di Tokyo 2020? approfondimento Egonu tra i portabandiera del Cio a Tokyo 2020 L’appuntamento è fissato per venerdì 23 luglio alle ore 13.00 italiane, evento d’inaugurazione allo Stadio Nazionale di Tokyo che terminerà per le 16.00. Accanto ad alcuni atleti di altri Paesi, sarà la pallavolista azzurra Paola Egonu a sfilare con la bandiera olimpica nella cerimonia di apertura. Da tenere in considerazione il fuso orario tra Giappone e Italia, differenza che è di 7 ore. Ecco perché la maggior parte delle gare di queste Olimpiadi, all’orario italiano, saranno tra la notte inoltrata, la mattina e il primo pomeriggio.

Quali sono i Paesi partecipanti alle Olimpiadi 2021? approfondimento La Russia a Tokyo sulle note di Tchaikovsky Saranno 205 (+1) le Nazioni di tutto il mondo che prenderanno parte a Tokyo 2020. Il +1 simboleggia gli atleti rifugiati che gareggeranno in 12 discipline diverse sotto la bandiera olimpica. C’è ovviamente l’Italia (delegazione record per gli Azzurri, come vedremo), mentre per la prima volta dal 1988 non ci sarà la Corea del Nord. Emblematico il caso della Russia, presente ai Giochi senza essere rappresentata formalmente dai propri atleti: a causa delle sanzioni anti-doping, i russi non potranno usare la propria bandiera (ma quella del Comitato Olimpico coi propri colori, come nelle divise) né utilizzare il proprio inno durante le premiazioni. Non è tutto: ad affiancare gli atleti russi sarà la sigla ROC, acronimo per Comitato olimpico russo.

Italia alle Olimpiadi, gli atleti azzurri a Tokyo 2020 approfondimento Tokyo, 384 azzurri in gara: record per l'Italia Una presenza da record per l’Italia ai Giochi, dicevamo: saranno 384 gli atleti azzurri in gara a Tokyo. Ben 197 uomini e 187 donne, impegnati in 36 discipline diverse. Mai il nostro sport aveva coinvolto così tanti rappresentanti alle Olimpiadi. La speranza, ovviamente, è quella di battere anche il primato di medaglie conquistate dal nostro Paese negli appuntamenti a cinque cerchi (furono 36 a Roma 1960). Cinque le squadre nazionali italiane in gara: pallavolo maschile e femminile, pallanuoto maschile, softball e per ultimo il basket maschile. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Non ci saranno, purtroppo, il tennista Matteo Berrettini e il golfista Francesco Molinari (sostituito da Renato Paratore). I portabandiera dell'Italia alla cerimonia di apertura? La tiratrice a volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani, doppio alfiere inedito per gli Azzurri ai Giochi.

Quali sono gli sport in programma alle Olimpiadi 2021? approfondimento Dall'atletica alla vela: tutti gli sport a Tokyo I Giochi saranno caratterizzati da 339 eventi in 33 diversi sport per un totale di 50 discipline. Non mancano le novità nell'elenco: è il caso di arrampicata, karate, surf e skateboard che, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, porteranno gli atleti a medaglie. Per quanto riguarda baseball e softball, riuniti sotto un’unica federazione internazionale, si tratta di un ritorno da Pechino 2008. E c’è curiosità per il basket 3 contro 3, ramificazione della pallacanestro. Ecco nel dettaglio tutte le discipline di gara a Tokyo: Atletica leggera : 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, maratona, marcia 20 km, marcia 50 km, 100m ostacoli, 110m ostacoli, 400m ostacoli, 3000m siepi, salto in alto, salto con l'asta, salto in lungo, salto triplo, getto del peso, lancio del disco, lancio del martello, lancio del giavellotto, decathlon, eptathlon, staffetta 4x100m, staffetta 4x400m, staffetta 4x400m mista

: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, maratona, marcia 20 km, marcia 50 km, 100m ostacoli, 110m ostacoli, 400m ostacoli, 3000m siepi, salto in alto, salto con l'asta, salto in lungo, salto triplo, getto del peso, lancio del disco, lancio del martello, lancio del giavellotto, decathlon, eptathlon, staffetta 4x100m, staffetta 4x400m, staffetta 4x400m mista Arrampicata sportiva (novità)

(novità) Badminton : singolo e doppio

: singolo e doppio Baseball/Softball

Basket

Basket 3 contro 3

Beach volley

Boxe : pesi mosca, piuma, leggeri, welter, medi, mediomassimi, massimi, supermassimi

: pesi mosca, piuma, leggeri, welter, medi, mediomassimi, massimi, supermassimi Calcio

Canoa/Kayak : canoa/kayak slalom, canoa/kakak velocità (K-1 200m, K-1 1000m, K-1 500m, K-2 1000m, K-2 500m, K-4 500m + C-1 1000m, C-1 200m, C-2 1000m, C-2 500m)

: canoa/kayak slalom, canoa/kakak velocità (K-1 200m, K-1 1000m, K-1 500m, K-2 1000m, K-2 500m, K-4 500m + C-1 1000m, C-1 200m, C-2 1000m, C-2 500m) Canottaggio : singolo, due di coppia, due di coppia pesi leggeri, due senza, quattro di coppia, quattro senza, otto

: singolo, due di coppia, due di coppia pesi leggeri, due senza, quattro di coppia, quattro senza, otto Ciclismo : BMX gara, BMX freestyle, Mountain bike (Cross-Country), Ciclismo su pista (inseguimento a squadre, velocità, velocità a squadre, keirin, americana, omnium), Ciclismo su strada (corsa in linea e a cronometro)

: BMX gara, BMX freestyle, Mountain bike (Cross-Country), Ciclismo su pista (inseguimento a squadre, velocità, velocità a squadre, keirin, americana, omnium), Ciclismo su strada (corsa in linea e a cronometro) Equitazione : concorso completo, dressage, salto ostacoli

: concorso completo, dressage, salto ostacoli Ginnastica : artistica (concorso a squadre e individuale, corpo libero, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli, trave, volteggio, parallele simmetriche, sbarra), ritmica (individuale e a squadre) e trampolino elastico

: artistica (concorso a squadre e individuale, corpo libero, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli, trave, volteggio, parallele simmetriche, sbarra), ritmica (individuale e a squadre) e trampolino elastico Golf

Hockey su prato

Judo : maschile (fino a 60, 66, 73, 81, 90 e 100 kg e oltre 100 kg), femminile (fino a 48, 52, 57, 63, 70 e 78 kg e oltre 78 kg), misto a squadre

: maschile (fino a 60, 66, 73, 81, 90 e 100 kg e oltre 100 kg), femminile (fino a 48, 52, 57, 63, 70 e 78 kg e oltre 78 kg), misto a squadre Karate (novità): kata, kumite, maschile (fino a 67 e 75 kg e oltre 75 kg), femminile (fino a 55 e 61 kg e oltre 61 kg)

(novità): kata, kumite, maschile (fino a 67 e 75 kg e oltre 75 kg), femminile (fino a 55 e 61 kg e oltre 61 kg) Lotta : lotta libera femminile (50, 53, 57, 62, 68 e 76 kg), lotta libera maschile (57, 65, 74, 86, 97 e 125 kg) e lotta greco-romana maschile (60, 67, 77, 87, 97 e 130 kg)

: lotta libera femminile (50, 53, 57, 62, 68 e 76 kg), lotta libera maschile (57, 65, 74, 86, 97 e 125 kg) e lotta greco-romana maschile (60, 67, 77, 87, 97 e 130 kg) Nuoto artistico : duo e a squadre

: duo e a squadre Nuoto : stile libero (50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m), rana (100m e 200m), dorso (100m e 200m), farfalla (100m e 200m), misti (200m e 400m), staffetta (4x100m stile libero, 4x200m stile libero e 4x100m mista), maratona (10 km)

: stile libero (50m, 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m), rana (100m e 200m), dorso (100m e 200m), farfalla (100m e 200m), misti (200m e 400m), staffetta (4x100m stile libero, 4x200m stile libero e 4x100m mista), maratona (10 km) Pallamano

Pallanuoto

Pallavolo

Pentathlon moderno (nuoto, equitazione, tiro e corsa)

(nuoto, equitazione, tiro e corsa) Rugby a 7

Scherma : spada individuale e a squadre, fioretto individuale e a squadre, sciabola individuale e a squadre

: spada individuale e a squadre, fioretto individuale e a squadre, sciabola individuale e a squadre Skateboard (novità): park e street

(novità): park e street Sollevamento pesi : maschile (fino a 61, 67, 73, 81, 96 e 109 kg e oltre 109 kg), femminile (fino a 49, 55, 59, 64, 76 e 87 kg e oltre 87 kg)

: maschile (fino a 61, 67, 73, 81, 96 e 109 kg e oltre 109 kg), femminile (fino a 49, 55, 59, 64, 76 e 87 kg e oltre 87 kg) Surf (novità): shortboard

(novità): shortboard Taekwondo : maschile (fino a 58, 68 e 80 kg e oltre 80 kg), femminile (fino a 49, 57 e 67 kg e oltre 67 kg)

: maschile (fino a 58, 68 e 80 kg e oltre 80 kg), femminile (fino a 49, 57 e 67 kg e oltre 67 kg) Tennis : singolare, doppio e doppio misto

: singolare, doppio e doppio misto Tennistavolo : singolare, doppio e doppio misto

: singolare, doppio e doppio misto Tiro : carabina 10m aria compressa, pistola 25m pistola 25m automatica, pistola 10m aria compressa, tiro a volo fossa olimpica, tiro a volo Skeet, carabina 10m aria compressa misto, pistola 10m aria compressa misto, tiro a volo fossa olimpica misto

: carabina 10m aria compressa, pistola 25m pistola 25m automatica, pistola 10m aria compressa, tiro a volo fossa olimpica, tiro a volo Skeet, carabina 10m aria compressa misto, pistola 10m aria compressa misto, tiro a volo fossa olimpica misto Tiro con l'arco : individuale, a squadre e misto a squadre

: individuale, a squadre e misto a squadre Triathlon (nuoto, ciclismo e corsa): maschile/femminile e a squadre

(nuoto, ciclismo e corsa): maschile/femminile e a squadre Tuffi : individuale (trampolino 3m e piattaforma 10m) e sincronizzati (trampolino 3m e piattaforma 10m)

: individuale (trampolino 3m e piattaforma 10m) e sincronizzati (trampolino 3m e piattaforma 10m) Vela: RS:X - Windsurfer, Laser, Laser Radial, Finn, 470, 49er, 49er FX, Nacra 17 misto

Quali sono gli impianti delle gare a Tokyo 2021? approfondimento Olimpiadi, tutti gli impianti delle gare Sono 41 le sedi adibite per le oltre 300 gare in programma ai Giochi. La maggior parte degli eventi si terrà nella città di Tokyo, mentre a Sapporo assisteremo a marcia e maratona con la spiaggia di Tsurigasaki preposta al surf. Dalle strutture nella Capitale giapponese alle località esterne, indichiamo tutti gli impianti che verranno utilizzati (e le relative discipline dedicate) oltre al villaggio olimpico: Stadio Nazionale : cerimonie di apertura e chiusura, atletica e calcio

: cerimonie di apertura e chiusura, atletica e calcio Tokyo Metropolitan Gymnasium : tennistavolo

: tennistavolo Yoyogi National Gymnasium : pallamano

: pallamano Nippon Budokan : judo e karate

: judo e karate Tokyo International Forum : sollevamento pesi

: sollevamento pesi Ryogoku Kokugikan : boxe

: boxe Baji-koen : equitazione

: equitazione Musashino Forest Sport Plaza : badminton e pentathlon moderno

: badminton e pentathlon moderno Tokyo Stadium : calcio, rugby a 7 e pentathlon moderno

: calcio, rugby a 7 e pentathlon moderno Parco Musashinonomori : ciclismo su strada

: ciclismo su strada Ariake Arena : pallavolo

: pallavolo Ariake Gymnastics Centre : ginnastica artistica, ritmica e trampolino elastico

: ginnastica artistica, ritmica e trampolino elastico Ariake Urban Sports Park : BMX e skateboard

: BMX e skateboard Ariake Coliseum : tennis

: tennis Parco marino di Odaiba : maratona nuoto e triathlon e nuoto

: maratona nuoto e triathlon e nuoto Parco Shiokaze : beach volley

: beach volley Aomi Urban Sports Park : arrampicata sportiva e basket 3vs3

: arrampicata sportiva e basket 3vs3 Stadio di hockey di Oi : hockey su prato

: hockey su prato Central Breakwater : equitazione (cross-country)

: equitazione (cross-country) Sea Forest Waterway : canottaggio e canoa/kayak (velocità)

: canottaggio e canoa/kayak (velocità) Kasai Canoe Slalom Centre : canoa/kayak (slalom)

: canoa/kayak (slalom) Parco di Yumenoshima : tiro con l'arco

: tiro con l'arco Tokyo Aquatics Centre : nuoto, tuffi e nuoto artistico

: nuoto, tuffi e nuoto artistico Tatsumi Water Polo Centre : pallanuoto

: pallanuoto Makuhari Messe : lotta, scherma e taekwondo

: lotta, scherma e taekwondo Parco Odori di Sapporo : atletica (maratone e marce)

: atletica (maratone e marce) Spiaggia di Tsurigasaki : surf

: surf Saitama Super Arena : basket

: basket Poligono di Asaka : tiro a segno/volo

: tiro a segno/volo Kasumigaseki Country Club : golf

: golf Enoshima : vela

: vela Velodromo di Izu : ciclismo su pista

: ciclismo su pista Izu MTB Course : ciclismo (mountain bike)

: ciclismo (mountain bike) Circuito del Fuji : ciclismo (corse su strada, corse a cronometro)

: ciclismo (corse su strada, corse a cronometro) Fukushima Azuma Baseball Stadium : baseball e softball

: baseball e softball Yokohama Stadium : baseball e softball

: baseball e softball Sapporo Dome : calcio

: calcio Miyagi Stadium : calcio

: calcio Kashima Soccer Stadium : calcio

: calcio Saitama Stadium : calcio

: calcio Stadio internazionale Yokohama: calcio

Il programma delle finali alle Olimpiadi 2021 approfondimento Olimpiadi, il calendario completo delle gare Dalla cerimonia di apertura al termine dei Giochi saranno in palio a Tokyo ben 1089 medaglie (in 72 gare è previsto il doppio bronzo) per i 33 sport e le 50 discipline complessive. In totale, quindi, saranno assegnati 339 titoli. Delineato il programma completo di Tokyo 2020, passiamo in rassegna il calendario delle finali indicando gli orari italiani per ogni appuntamento: Sabato 24 luglio 3:45 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri (FINALE ORO)



– carabina femminile 10 metri 4:00 - CICLISMO su strada, prova in linea maschile (FINALE ORO)

- su strada, prova in linea maschile 5:50 - SOLLEVAMENTO PESI - 49 kg femminile (FINALE ORO)

- - 49 kg femminile 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola (FINALE ORO)



– maschile 10 metri pistola 9:25 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE BRONZO)

– misto 9:45 – TIRO CON L’ARCO misto (FINALE ORO)



– misto dalle 10:00 – JUDO femminile -48kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO )

– femminile -48kg (ripescaggi, semifinali, ) dalle 10:00 – JUDO maschile -60kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO )

– maschile -60kg (ripescaggi, semifinali, ) 12:50 – SCHERMA spada femminile (FINALE BRONZO)



– spada femminile 13:20 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE BRONZO)



– sciabola maschile dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE BRONZO)

– femminile -49kg 13:45 – SCHERMA spada femminile (FINALE ORO)

– spada femminile dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE BRONZO)

– maschile -58kg 14:15 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE ORO)

– sciabola maschile 14:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE ORO)

– femminile -49kg 14:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE ORO)

Domenica 25 luglio 3:30 – NUOTO maschile 400 metri misti (FINALE ORO)



– maschile 400 metri misti 3:52 – NUOTO maschile 400 metri stile libero (FINALE ORO)



– maschile 400 metri stile libero 4:12 – NUOTO femminile 400 metri misti (FINALE ORO)



– femminile 400 metri misti 4:15 – TIRO A SEGNO femminile 10 metri pistola (FINALE ORO)

– femminile 10 metri pistola 4:45 – NUOTO femminile staffetta 4x100 metri stile libero (FINALE ORO)



– femminile staffetta 4x100 metri stile libero 5:25 – SKATEBOARD street maschile (FINALE ORO)

– street maschile 6.00 - CICLISMO su strada, prova in linea femminile (FINALE ORO)

- su strada, prova in linea femminile 8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE ORO)



– femminile 3 metri trampolino sincronizzato 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri carabina (FINALE ORO)

– maschile 10 metri carabina 8:50 - SOLLEVAMENTO PESI -61 kg maschile (FINALE ORO)

- -61 kg maschile 9:15 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 9:40 – TIRO CON L’ARCO femminile (FINALE ORO)

– femminile dalle 10:00 – JUDO femminile -52kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile -52kg dalle 10:00 – JUDO maschile -66kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– maschile -66kg 12:50 - SOLLEVAMENTO PESI -67 kg maschile (FINALE ORO)

- -67 kg maschile 12:50 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

– fioretto femminile 13:20 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)



– spada maschile 13:30 – TAEKWONDO femminile -57kg (FINALE BRONZO)

– femminile -57kg 13:45 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

– fioretto femminile 14:15 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)



– spada maschile 14:30 – TAEKWONDO maschile -57kg (FINALE BRONZO)

– maschile -57kg 14:30 – TAEKWONDO femminile -57kg (FINALE ORO)

– femminile -57kg 14:45 – TAEKWONDO maschile -68kg (FINALE ORO)

Lunedì 26 luglio 00:30 – TRIATHLON maschile (FINALE ORO)

– maschile 3:30 – NUOTO femminile 100 metri farfalla (FINALE ORO)

– femminile 100 metri farfalla 4:12 – NUOTO maschile 100 metri rana (FINALE ORO)



– maschile 100 metri rana 4:20 – NUOTO femminile 400 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 400 metri stile libero 5:05 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri stile libero (FINALE ORO)



– maschile staffetta 4X100 metri stile libero 5:25 – SKATEBOARD street femminile (FINALE ORO)

– street femminile 7:00 - TIRO A VOLO skeet femminile (FINALE ORO)

- skeet femminile 8:00 – CICLISMO , mountain bike maschile (FINALE ORO)

– , mountain bike maschile 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma sincronizzato (FINALE ORO)

– maschile 10 metri piattaforma sincronizzato 8:45 - CANOA SLALOM maschile (FINALE ORO)

- maschile 8:50 – TIRO A VOLO skeet maschile (FINALE ORO)



– skeet maschile 9:15 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE BRONZO)



– maschile 9:40 – TIRO CON L’ARCO maschile (FINALE ORO)

– maschile dalle 10:00 – JUDO femminile -57kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile -57kg dalle 10:00 – JUDO maschile -73kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– maschile -73kg 12:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (FINALE ORO)

– maschile 12:50 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE BRONZO)

– sciabola femminile 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -55kg (FINALE ORO, gruppo A)

– femminile -55kg 13:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (FINALE BRONZO)



– doppio misto 13:15 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)



– fioretto maschile dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile -67kg (FINALE BRONZO)

– femminile -67kg 13:45 – SCHERMA sciabola femminile (FINALE ORO)

– sciabola femminile dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE BRONZO)



– maschile -80kg 14:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (FINALE ORO)



– doppio misto 14:10 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO)

– fioretto maschile 14:30 – TAEKWONDO femminile -67kg (FINALE ORO)



– femminile -67kg 14:45 – TAEKWONDO maschile -80kg (FINALE ORO)

Martedì 27 luglio 00:30 – TRIATHLON femminile (FINALE ORO)

– femminile 2:58 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (FINALE ORO)

– maschile quattro di coppia 3:10 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (FINALE ORO)

– femminile quattro di coppia 3:43 – NUOTO maschile 200 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile 200 metri stile libero 3:51 – NUOTO femminile 100 metri dorso (FINALE ORO)

– femminile 100 metri dorso 3:59 – NUOTO maschile 100 metri dorso (FINALE ORO)

– maschile 100 metri dorso 4:00 - TIRO A SEGNO pistola 10 m mix (FINALE ORO)

4:17 – NUOTO femminile 100 metri rana (FINALE ORO)

– femminile 100 metri rana 6:00 – SOFTBALL (FINALE BRONZO)

– 8:00 – CICLISMO , mountain bike femminile (FINALE ORO)

– , mountain bike femminile 8:00 – TUFFI femminile 10 metri piattaforma sincronizzato (FINALE ORO)

– femminile 10 metri piattaforma sincronizzato 8:30 - TIRO A SEGNO carabina 10 m mix (FINALE ORO)

8:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -59kg ( FINALE ORO, gruppo A)

– femminile -59kg ( 9:00 - KAYAK SLALOM femminile (FINALE ORO)

- femminile dalle 10:00 – JUDO femminile -63kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile -63kg (ripescaggi, semifinali, dalle 10:00 – JUDO maschile -81kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– maschile -81kg (ripescaggi, semifinali, 10:00 – EQUITAZIONE dressage a squadra (FINALE GRAND PRIX)

– dressage a squadra 11:30 – SCHERMA spada a squadre femminile (FINALE BRONZO)

– spada a squadre femminile 12:30 – SCHERMA spada a squadre femminile (FINALE ORO)

– spada a squadre femminile 12:45 – GINNASTICA ARTISTICA femminile (FINALE ORO)



– femminile 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -64kg (FINALE ORO, gruppo A)

– femminile -64kg 13:00 – SOFTBALL (FINALE ORO)

– dalle 13:30 – TAEKWONDO femminile +67kg (FINALE BRONZO)

– femminile +67kg dalle 13:45 – TAEKWONDO maschile +80kg (FINALE BRONZO)

– maschile +80kg dalle 14:30 – TAEKWONDO femminile +67kg (FINALE ORO)

– femminile +67kg dalle 14:45 – TAEKWONDO maschile +80kg (FINALE ORO)

Mercoledì 28 luglio 1:00 – SURF femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 1:00 – SURF maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 2:18 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia (finale ORO)

– femminile due di coppia 2:30 – SURF femminile (FINALE ORO)

2:30 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia (finale ORO)

– maschile due di coppia 2:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro di coppia (finale ORO)



– femminile quattro di coppia 3:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro di coppia (finale ORO)



– maschile quattro di coppia 3:15 – SURF maschile (FINALE ORO)

– maschile 3:41 – NUOTO femminile 200 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 200 metri stile libero 3:49 – NUOTO maschile 200 metri farfalla (FINALE ORO)

– maschile 200 metri farfalla 4:30 – CICLISMO su strada femminile, prova a cronometro (FINALE ORO)



– su strada femminile, prova a cronometro 4:45 – NUOTO femminile 200 metri misti (FINALE ORO)

– femminile 200 metri misti 4:54 – NUOTO femminile 1500 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 1500 metri stile libero 5:26 – NUOTO maschile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile staffetta 4X200 metri stile libero 7:00 – CICLISMO su strada maschile, prova a cronometro (FINALE ORO)

– su strada maschile, prova a cronometro 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino sincronizzato (FINALE ORO)

– maschile 3 metri trampolino sincronizzato dalle 10:00 – JUDO femminile -70kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile -70kg (ripescaggi, semifinali, dalle 10:00 – JUDO maschile -90kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– -90kg (ripescaggi, semifinali, 10:30 – RUGBY A 7 maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 10:30 – EQUITAZIONE dressage singolo (FINALE ORO)

– dressage singolo 11:00 – RUGBY A 7 maschile (FINALE ORO)

– maschile 11:30 – SCHERMA sciabola a squadre maschile (FINALE BRONZO)

– sciabola a squadre maschile 12:15 – GINNASTICA ARTISTICA maschile individuale (FINALE ORO)

– maschile individuale 12:30 – SCHERMA sciabola a squadre maschile (FINALE ORO)

– sciabola a squadre maschile 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -73kg (FINALE ORO, gruppo A)

– maschile -73kg 13:45 – BASKET 3X3 femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 14:15 – BASKET 3X3 maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 14:55 – BASKET 3X3 femminile (FINALE ORO)

– femminile 15:25 – BASKET 3X3 maschile (FINALE ORO)

Giovedì 29 luglio 2:18 – CANOTTAGGIO maschile due senza (FINALE ORO)

– maschile due senza 2:18 – CANOTTAGGIO femminile due senza (FINALE ORO)

– femminile due senza 2:50 – CANOTTAGGIO maschile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

– maschile due di coppia pesi leggeri 3:10 – CANOTTAGGIO femminile due di coppia pesi leggeri (FINALE ORO)

– femminile due di coppia pesi leggeri 3:30 – NUOTO maschile 800 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile 800 metri stile libero 3:44 – NUOTO maschile 200 metri rana (FINALE ORO)

– maschile 200 metri rana 4:28 – NUOTO femminile 200 metri farfalla (FINALE ORO)

– femminile 200 metri farfalla 4:37 – NUOTO maschile 100 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile 100 metri stile libero 5:31 – NUOTO femminile staffetta 4X200 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile staffetta 4X200 metri stile libero 7:30 – TIRO A VOLO fossa olimpica femminile (FINALE ORO)

– fossa olimpica femminile 8:30 – TIRO A VOLO fossa olimpica maschile (FINALE ORO)

– fossa olimpica maschile 8:45 - CANOA SLALOM femminile (FINALE ORO)

- femminile dalle 10:00 – JUDO femminile -78kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile -78kg (ripescaggi, semifinali, dalle 10:00 – JUDO maschile -100kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– maschile -100kg (ripescaggi, semifinali, 11:30 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE BRONZO)

– fioretto femminile 12:50 – GINNASTICA ARTISTICA femminile individuale (FINALE ORO)

– femminile individuale 12:55 – SCHERMA fioretto femminile (FINALE ORO)

– fioretto femminile 13:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE BRONZO)

– singolo femminile 14:00 – TENNISTAVOLO singolo femminile (FINALE ORO)

Venerdì 30 luglio 2:00 – BADMINTON singolo femminile (quarti) e doppio misto (FINALE BRONZO)

– singolo femminile (quarti) e doppio misto 2:33 – CANOTTAGGIO singolo femminile (FINALE ORO)

– singolo femminile 2:45 – CANOTTAGGIO singolo maschile (FINALE ORO)

– singolo maschile 3:05 – CANOTTAGGIO femminile otto (FINALE ORO)

– femminile otto 3:25 – CANOTTAGGIO maschile otto (FINALE ORO)

– maschile otto 3:41 – NUOTO femminile 200 metri rana (FINALE ORO)

– femminile 200 metri rana 3:50 – NUOTO maschile 200 metri dorso (FINALE ORO)

– maschile 200 metri dorso 3:59 – NUOTO femminile 100 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 100 metri stile libero 4:16 – NUOTO maschile 200 metri misti (FINALE ORO)

– maschile 200 metri misti 4:40 - CICLISMO BMX corsa maschile (FINALE ORO)

- BMX corsa maschile 4:50 - CICLISMO BMX corsa femminile (FINALE ORO)

- BMX corsa femminile 7:50 – TIRO A SEGNO femminile 25 metri pistola (FINALE ORO)

– femminile 25 metri pistola 7:50 – TRAMPOLINO ELASTICO femminile (FINALE ORO)

– femminile 8:30 – BADMINTON doppio misto (FINALE ORO)

– doppio misto 9:00 - KAYAK SLALOM maschile (FINALE ORO)

- maschile 9:30 – TIRO CON L’ARCO femminile singolo (FINALE BRONZO)

– femminile singolo 9:45 – TIRO CON L’ARCO femminile singolo (FINALE ORO)

– femminile singolo dalle 10:00 – JUDO femminile +78kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– femminile +78kg (ripescaggi, semifinali, dalle 10:00 – JUDO maschile +100kg (ripescaggi, semifinali, FINALE BRONZO E FINALE ORO)

– maschile +100kg (ripescaggi, semifinali, 11:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE BRONZO)

– spada maschile 12:30 – SCHERMA spada maschile (FINALE ORO)

– spada maschile 13:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE BRONZO)

– singolo maschile 13:30 – ATLETICA maschile 10000m (FINALE ORO)

– maschile 10000m 14:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile (FINALE ORO)

Sabato 31 luglio 00:30 – TRIATHLON misto (FINALE ORO)

– misto 3:30 – NUOTO maschile 100 metri farfalla (FINALE ORO)



– maschile 100 metri farfalla 3:37 – NUOTO femminile 200 metri dorso (FINALE ORO)

– femminile 200 metri dorso 3:46 – NUOTO femminile 800 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 800 metri stile libero 4:43 – NUOTO staffetta 4X100 mista (FINALE ORO)

– staffetta 4X100 mista 6:30 – TIRO A VOLO fossa olimpica misto (FINALE BRONZO)

– fossa olimpica misto (6:39-12:39) – BOXE femminile 54-57kg (semifinali e BRONZO)

– femminile 54-57kg 7:00 – TIRO A VOLO fossa olimpica misto (FINALE ORO)

– fossa olimpica misto 7:33 – VELA femminile RS:X - Windsurfer (FINALE ORO)

– femminile RS:X - Windsurfer 7:50 – TRAMPOLINO ELASTICO maschile (FINALE ORO)

– maschile 8:33 – VELA maschile RS:X - Windsurfer (FINALE ORO)

– maschile RS:X - Windsurfer 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -81kg (FINALE ORO, gruppo A)

– maschile -81kg 9:00 – TIRO maschile carabina 50 m (FINALE ORO)



– maschile carabina 50 m 9:30 – TIRO CON L’ARCO maschile singolo (FINALE BRONZO)

– maschile singolo 9:45 – TIRO CON L’ARCO maschile singolo (FINALE ORO)

– maschile singolo dalle 10:00 – JUDO a squadre misto (FINALE BRONZO E ORO)

– a squadre misto 10:30 – RUGBY A 7 femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 11:00 – RUGBY A 7 femminile (FINALE ORO)

– femminile 11:00 – BADMINTON singolo femminile (semifinali), doppio maschile (FINALE BRONZO) e doppio maschile (FINALE ORO)

– singolo femminile (semifinali), doppio maschile e doppio maschile 11:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE BRONZO)

– sciabola a squadre femminile 12:30 – SCHERMA sciabola a squadre femminile (FINALE ORO)

– sciabola a squadre femminile 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -96kg (FINALE ORO, gruppo A)

– maschile -96kg 13:15 – ATLETICA maschile lancio del disco (FINALE ORO)

– maschile lancio del disco 14:35 – ATLETICA staffetta 4X400m mista (FINALE ORO)

– staffetta 4X400m mista 14:50 – ATLETICA femminile 100m (FINALE ORO)

Domenica 1 agosto 0:30 – GOLF singolo maschile (FINALE ORO)

– singolo maschile 3:10 - CICLISMO BMX freestyle femminile (FINALE ORO)

- BMX freestyle femminile 3:30 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile 50 metri stile libero 3:35 – ATLETICA femminile lancio del peso (FINALE ORO)

– femminile lancio del peso 3:37 – NUOTO femminile 50 metri stile libero (FINALE ORO)

– femminile 50 metri stile libero 3:44 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (FINALE ORO)

– maschile 1500 metri stile libero 4:15 – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri misti (FINALE ORO)

– femminile staffetta 4X100 metri misti 4:20 - CICLISMO BMX freestyle maschile (FINALE ORO)

- freestyle maschile 4:36 – NUOTO maschile staffetta 4X100 metri misti (FINALE ORO)

– maschile staffetta 4X100 metri misti (5:03-11:03) – BOXE maschile 63-69kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 63-69kg (semifinali e (5:51-11:51) – BOXE maschile 75-81kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 75-81kg (semifinali e 7:33 – VELA maschile Laser (FINALE ORO)

– maschile Laser 8:00 – TUFFI femminile 3 metri trampolino (FINALE ORO)

– femminile 3 metri trampolino 8:33 – VELA femminile Laser Radial (FINALE ORO)

– femminile Laser Radial 10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile corpo libero (FINALE ORO)

– maschile corpo libero 10:55 – GINNASTICA ARTISTICA femminile volteggio (FINALE ORO)

– femminile volteggio 11:30 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE BRONZO)

– fioretto maschile 11:44 – GINNASTICA ARTISTICA maschile cavallo con maniglie (FINALE ORO)

– maschile cavallo con maniglie 12:10 – ATLETICA maschile salto in alto (FINALE ORO)

– maschile salto in alto 12:27 – GINNASTICA ARTISTICA femminile parallele asimmetriche (FINALE ORO)

– femminile parallele asimmetriche 12:50 – SCHERMA fioretto maschile (FINALE ORO)

– fioretto maschile 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -76kg (FINALE ORO, gruppo A)

– femminile -76kg 13:20 – ATLETICA femminile salto triplo (FINALE ORO)

– femminile salto triplo 13:30 – BADMINTON singolo femminile (FINALE BRONZO E ORO)

– singolo femminile 14:50 – ATLETICA maschile 100 m (FINALE ORO)

Lunedì 2 agosto 3:20 – ATLETICA maschile salto in lungo (FINALE ORO)

– maschile salto in lungo 4:50 – ATLETICA femminile 100 m a ostacoli (FINALE ORO)

– femminile 100 m a ostacoli 6:00 – BADMINTON doppio femminile (FINALE BRONZO E ORO)



– doppio femminile 7:30 – TIRO a segno maschile 25 metri pistola automatica (FINALE ORO)

– a segno maschile 25 metri pistola automatica 7:33 – VELA femminile 49er FX (FINALE ORO)

– femminile 49er FX 8:33 – VELA maschile 49er (FINALE ORO)

– maschile 49er 8:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -87kg (FINALE ORO, gruppo A)

– femminile -87kg 9:50 – TIRO maschile carabina 50 m (FINALE ORO)

– maschile carabina 50 m 10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile anelli (FINALE ORO)

– maschile anelli 10:00 – EQUITAZIONE eventing jumping di squadra (FINALE ORO)

– eventing jumping di squadra 11:00 – GINNASTICA ARTISTICA femminile corpo libero (FINALE ORO)

– femminile corpo libero 11:06 - CICLISMO SU PISTA velocità a squadre femminile (FINALE BRONZO)

- velocità a squadre femminile 11:09 - CICLISMO SU PISTA velocità a squadre femminile (FINALE ORO)

- velocità a squadre femminile dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 60kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 60kg dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 130kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 130kg dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 76kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 76kg 11:54 – GINNASTICA ARTISTICA maschile volteggio (FINALE ORO)

– maschile volteggio 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile +87kg (FINALE ORO, gruppo A)

– femminile +87kg 13:00 – ATLETICA femminile lancio del disco (FINALE ORO)

– femminile lancio del disco 13:00 – BADMINTON singolo maschile (FINALE BRONZO E ORO)

– singolo maschile 13:45 – EQUITAZIONE eventing jumping singolo (FINALE ORO)

– eventing jumping singolo 14:15 – ATLETICA maschile 3000m siepi (FINALE ORO)

– maschile 3000m siepi 14:40 – ATLETICA femminile 5000m (FINALE ORO)

Martedì 3 agosto 3:50 – ATLETICA femminile salto in lungo (FINALE ORO)

– femminile salto in lungo (4:30-11:03) – BOXE maschile 52-57kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 52-57kg (semifinali e 4:37 - KAYAK singolo femminile 200m (FINALE ORO)

- singolo femminile 200m 4:54 - CANOA doppio maschile 1000m (FINALE ORO)

- doppio maschile 1000m (5:18-11:50) – BOXE maschile 81-91kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 81-91kg (semifinali e 5:20 – ATLETICA maschile 400 m a ostacoli (FINALE ORO)

– maschile 400 m a ostacoli 5:21 - KAYAK singolo maschile 1000m (FINALE ORO)

- singolo maschile 1000m 5:47 - KAYAK doppio femminile 500m (FINALE ORO)

- doppio femminile 500m 7:33 – VELA maschile Finn (FINALE ORO)

– maschile Finn 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (FINALE ORO)

– maschile 3 metri trampolino 8:33 – VELA misto Nacra 17 (FINALE ORO)

– misto Nacra 17 10:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile sbarre simmetriche (FINALE ORO)

– maschile sbarre simmetriche 10:19 - CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (FINALE BRONZO)

- inseguimento a squadre femminile 10:26 - CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre femminile (FINALE ORO)

- inseguimento a squadre femminile 10:35 - CICLISMO SU PISTA velocità a squadre maschile (FINALE BRONZO)

- velocità a squadre maschile 10:44 - CICLISMO SU PISTA velocità a squadre maschile (FINALE ORO)

- velocità a squadre maschile 10:48 – GINNASTICA ARTISTICA femminile trave (FINALE ORO)



– femminile trave dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 77kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 77kg dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 97kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 97kg dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 68kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 68kg 11:37 – GINNASTICA ARTISTICA maschile sbarra (FINALE ORO)

– maschile sbarra 12:20 – ATLETICA maschile salto con l'asta (FINALE ORO)

– maschile salto con l'asta 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile -109kg (FINALE ORO, gruppo A)

– maschile -109kg 13:35 – ATLETICA femminile lancio del martello (FINALE ORO)

– femminile lancio del martello 14:25 – ATLETICA femminile 800m (FINALE ORO)

– femminile 800m 14:50 – ATLETICA femminile 200m (FINALE ORO)

Mercoledì 4 agosto 00:00 – NUOTO femminile maratona 10km (FINALE ORO)

– femminile maratona 10km 4:30 – ATLETICA maschile 400 m a ostacoli (FINALE ORO)

– maschile 400 m a ostacoli 5:30 – SKATEBOARD park femminile (FINALE ORO)

– park femminile (7:00-7:15) – BOXE femminile 48-51kg (semifinali e BRONZO)

– femminile 48-51kg (semifinali e (7:30-7:48) – BOXE femminile 64-69kg (semifinali e BRONZO)

– femminile 64-69kg (semifinali e 7:33 – VELA maschile 470 (FINALE ORO)

– maschile 470 (8:03-8:18) – BOXE maschile +91kg (semifinali e BRONZO)

– maschile +91kg (semifinali e 8:33 – VELA femminile 470 (FINALE ORO)

– femminile 470 8:35 – BOXE maschile 75-81kg (FINALE ORO)

– maschile 75-81kg 10:59 - CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre maschile (FINALE BRONZO)



- inseguimento a squadre maschile 11:06 - CICLISMO SU PISTA inseguimento a squadre maschile (FINALE ORO)



- inseguimento a squadre maschile dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 67kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 67kg dalle 11:15 – LOTTA greco-romana 87kg (FINALE BRONZO E ORO)

– greco-romana 87kg dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 62kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 62kg 12:00 – EQUITAZIONE salto a ostacoli singolo (FINALE ORO)

– salto a ostacoli singolo 12:30 – NUOTO ARTISTICO duo (FINALE ORO)

– duo 12:50 – SOLLEVAMENTO PESI maschile +109kg (FINALE ORO, gruppo A)

– maschile +109kg 13:00 – ATLETICA femminile 3000m siepi (FINALE ORO)

– femminile 3000m siepi 13:15 – ATLETICA maschile lancio del martello (FINALE ORO)

– maschile lancio del martello 14:05 – ATLETICA maschile 800m (FINALE ORO)

– maschile 800m 14:55 – ATLETICA maschile 200m (FINALE ORO)

Giovedì 5 agosto 00:30 – NUOTO maschile maratona 10km (FINALE ORO)

– maschile maratona 10km 3:30 – HOCKEY SU PRATO maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 4:00 – TENNISTAVOLO a squadre femminile (FINALE BRONZO)

– a squadre femminile 4:00 – ATLETICA maschile salto triplo (FINALE ORO)

– maschile salto triplo 4:05 – ATLETICA maschile lancio del peso (FINALE ORO)

– maschile lancio del peso 4:27 - KAYAK singolo maschile 200m (FINALE ORO)

- singolo maschile 200m 4:43 - CANOA singolo femminile 200m (FINALE ORO)

- singolo femminile 200m 4:55 – ATLETICA maschile 110 m a ostacoli (FINALE ORO)

– maschile 110 m a ostacoli 5:08 - KAYAK singolo femminile 500m (FINALE ORO)

- singolo femminile 500m 5:30 – SKATEBOARD park maschile (FINALE ORO)

– park maschile 5:34 - KAYAK doppio maschile 1000m (FINALE ORO)

- doppio maschile 1000m (7:00-7:15) – BOXE femminile 57-60kg (semifinali e BRONZO)

– femminile 57-60kg (semifinali e (7:30-7:48) – BOXE maschile 48-52kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 48-52kg (semifinali e 8:00 – TUFFI femminile 10 metri piattaforma (FINALE ORO)

– femminile 10 metri piattaforma (8:03-8:18) – BOXE maschile 69-75kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 69-75kg (semifinali e 8:35 – BOXE maschile 52-57kg (FINALE ORO)

– maschile 52-57kg 9:30 – ATLETICA maschile 20km (FINALE ORO)

– maschile 20km 10:00 – CALCIO femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 10:45 - CICLISMO SU PISTA keirin femminile (FINALE ORO)

- keirin femminile 10:55 - CICLISMO SU PISTA omnium maschile (FINALE ORO)

- omnium maschile dalle 11:15 – LOTTA libera maschile 57kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 57kg dalle 11:15 – LOTTA libera maschile 86kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 86kg dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 57kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 57kg 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile (FINALE ORO)

– maschile 12:20 – ATLETICA femminile salto con l'asta (FINALE ORO)

– femminile salto con l'asta 12:30 – TENNISTAVOLO a squadre femminile (FINALE ORO)

– a squadre femminile (12:30-12:40) – KARATE femminile Kata (FINALE BRONZO)

– femminile Kata 12:50 – KARATE femminile Kata (FINALE ORO)

– femminile Kata dalle 13:05 – KARATE maschile Kumite -67kg (semifinali e FINALE BRONZO)

– maschile Kumite -67kg (semifinali e dalle 13:22 – KARATE femminile Kumite -55kg (semifinali e FINALE BRONZO)

– femminile Kumite -55kg (semifinali e 13:40 – KARATE maschile Kumite -67kg (FINALE ORO)

maschile Kumite -67kg 13:50 – KARATE femminile Kumite -55kg (FINALE ORO)

femminile Kumite -55kg 14:00 – ATLETICA maschile 400m (FINALE ORO)

maschile 400m 14:10) - ARRAMPICATA SPORTIVA combinata maschile (FINALE ORO)

combinata maschile 14:30 – ATLETICA femminile eptathlon 800m (FINALE ORO)

femminile eptathlon 800m 14:40 – ATLETICA maschile decathlon 1500m (FINALE ORO)

Venerdì 6 agosto 22:30 – ATLETICA maschile 50km (FINALE ORO)

– maschile 50km 3:00 – BEACH VOLLEY femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 3:30 – HOCKEY SU PRATO femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 4:00 – CALCIO femminile (FINALE ORO)

– femminile 4:00 – TENNISTAVOLO a squadre maschile (FINALE BRONZO)

– a squadre maschile 4:30 – BEACH VOLLEY femminile (FINALE ORO)

– femminile (7:00-7:15) – BOXE femminile 69-75kg (semifinali e BRONZO)

– femminile 69-75kg (semifinali e (7:32-7:47) – BOXE maschile 57-63kg (semifinali e BRONZO)

– maschile 57-63kg (semifinali e 8:05 – BOXE maschile 81-91kg (FINALE ORO)

– maschile 81-91kg 9:30 – ATLETICA femminile 20km (FINALE ORO)

– femminile 20km 10:15 - CICLISMO SU PISTA madison femminile (FINALE ORO)

- madison femminile (11:00-11:50) - CICLISMO SU PISTA velocità singolo maschile (FINALE ORO)

- velocità singolo maschile dalle 11:15 – LOTTA libera maschile 74kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 74kg dalle 11:15 – LOTTA libera maschile 125kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 125kg dalle 11:15 – LOTTA libera femminile 53kg (FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 53kg 12:00 – HOCKEY SU PRATO femminile (FINALE ORO)

– femminile 12:30 – TENNISTAVOLO a squadre maschile (FINALE ORO)

– a squadre maschile 12:30 – PENTATHLON MODERNO femminile laser run (FINALE ORO)

– femminile laser run (12:30-12:40) – KARATE maschile Kata (FINALE BRONZO)

– maschile Kata 12:50 – KARATE maschile Kata (FINALE ORO)



– maschile Kata 13:00 – CALCIO maschile (FINALE BRONZO)

– maschile dalle 13:05 – KARATE femminile Kumite -61kg (semifinali e FINALE BRONZO)

– femminile Kumite -61kg (semifinali e dalle 13:22 – KARATE maschile Kumite -75kg (semifinali e FINALE BRONZO)

– maschile Kumite -75kg (semifinali e 13:40 – KARATE femminile Kumite -61kg (FINALE ORO)

– femminile Kumite -61kg 13:50 – KARATE femminile Kumite -75kg (FINALE ORO)

– femminile Kumite -75kg 13:50 – ATLETICA femminile lancio del giavellotto (FINALE ORO)

– femminile lancio del giavellotto 14:00 – ATLETICA maschile 5000m (FINALE ORO)

– maschile 5000m 14:10) - ARRAMPICATA SPORTIVA combinata femminile (FINALE ORO)

- combinata femminile 14:35 – ATLETICA femminile 400m (FINALE ORO)

– femminile 400m 14:50 – ATLETICA femminile 1500m (FINALE ORO)

– femminile 1500m 15:30 – ATLETICA femminile staffetta 4X100m (FINALE ORO)

– femminile staffetta 4X100m 15:50 – ATLETICA maschile staffetta 4X100m (FINALE ORO)

Sabato 7 agosto 00:00 – ATLETICA femminile maratona (FINALE ORO)

– femminile maratona 0:30 – GOLF singolo femminile (FINALE ORO)

– singolo femminile 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 4:22 - CANOA doppio femminile 500m (FINALE ORO)

- doppio femminile 500m 4:30 – BEACH VOLLEY maschile (FINALE ORO)

– maschile 4:30 – BASKET maschile (FINALE ORO)

– maschile 4:39 - CANOA singolo maschile 1000m (FINALE ORO)

- singolo maschile 1000m 5:00 – BASEBALL (FINALE BRONZO)

– 5:00 - KAYAK quattro femminile 500m (FINALE ORO)

- quattro femminile 500m 5:19 - KAYAK quattro maschil 500m (FINALE ORO)

- quattro maschil 500m 6:30 – VOLLEY maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 6:40 – PALLANUOTO femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 7:00 – BOXE maschile 48-52kg (FINALE ORO)

– maschile 48-52kg 7:15 – BOXE femminile 48-51kg (FINALE ORO)

– femminile 48-51kg 7:45 – BOXE maschile 69-75kg (FINALE ORO)

– maschile 69-75kg 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma (FINALE ORO)

– maschile 10 metri piattaforma 8:15 – BOXE femminile 64-69kg (FINALE ORO)

– femminile 64-69kg dalle 8:20 – GINNASTICA RITMICA singolo (qualificazioni e FINALE ORO)

– singolo (qualificazioni e 9:00 – BASKET femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 9:30 – PALLANUOTO femminile (FINALE ORO)

– femminile 9:55 - CICLISMO SU PISTA madison maschile (FINALE ORO)

- madison maschile 10:00 – PALLAMANO maschile (FINALE BRONZO)

– maschile dalle 11:45 – LOTTA libera maschile 65kg (ripescaggi, FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 65kg (ripescaggi, dalle 11:45 – LOTTA libera maschile 97kg (ripescaggi, FINALE BRONZO E ORO)

– libera maschile 97kg (ripescaggi, dalle 11:45 – LOTTA libera femminile 50kg (ripescaggi, FINALE BRONZO E ORO)

– libera femminile 50kg (ripescaggi, 12:00 – BASEBALL (FINALE ORO)

– 12:00 – EQUITAZIONE a squadre salto a ostacoli (FINALE ORO)

– a squadre salto a ostacoli dalle 12:20 – KARATE femminile Kumite +61kg (semifinali e BRONZO)

– femminile Kumite +61kg (semifinali e 12:30 – NUOTO ARTISTICO a squadre (FINALE ORO)

– a squadre 12:30 – PENTATHLON MODERNO maschile laser run (FINALE ORO)

– maschile laser run 12:35 – ATLETICA femminile salto in alto (FINALE ORO)

– femminile salto in alto dalle 12:37 – KARATE maschile Kumite +75kg (semifinali e BRONZO)

– maschile Kumite +75kg (semifinali e 12:45 – ATLETICA femminile 10000m (FINALE ORO)

– femminile 10000m 12:55 – KARATE femminile Kumite +61kg (FINALE ORO)

– femminile Kumite +61kg 13:00 – ATLETICA maschile lancio del giavellotto (FINALE ORO)

– maschile lancio del giavellotto 13:00 – BASKET maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 13:05 – KARATE maschile Kumite +75kg (FINALE ORO)

– maschile Kumite +75kg 13:30 – CALCIO maschile (FINALE ORO)

– maschile 13:40 – ATLETICA maschile 1500m (FINALE ORO)

– maschile 1500m 14:00 – PALLAMANO maschile (FINALE ORO)

– maschile 14:15 – VOLLEY maschile (FINALE ORO)

– maschile 14:30 – ATLETICA femminile staffetta 4X400m (FINALE ORO)

– femminile staffetta 4X400m 14:50 – ATLETICA maschile staffetta 4X400m (FINALE ORO)

Domenica 8 agosto 00:00 – ATLETICA maschile maratona (FINALE ORO)

– maschile maratona 2:30 – PALLAVOLO femminile (FINALE BRONZO)

– femminile 4:00 – PALLAMANO femminile (FINALE BRONZO)



– femminile dalle 4:00 – GINNASTICA RITMICA a squadre (qualificazioni e FINALE ORO)



– a squadre (qualificazioni e (4:20-5:05) - CICLISMO SU PISTA velocità singolo femminile (FINALE ORO)

- velocità singolo femminile 4:30 – BASKET femminile (FINALE ORO)

– femminile 5:00 - CICLISMO SU PISTA keirin maschile (FINALE ORO)

- keirin maschile 5:25 - CICLISMO SU PISTA omnium femminile (FINALE ORO)

- omnium femminile 6:30 – VOLLEY femminile (FINALE ORO)

– femminile 6:40 – PALLANUOTO maschile (FINALE BRONZO)

– maschile 7:00 – BOXE femminile 57-60kg (FINALE ORO)



– femminile 57-60kg 7:15 – BOXE maschile 57-63kg (FINALE ORO)

– maschile 57-63kg 7:45 – BOXE femminile 69-75kg (FINALE ORO)



– femminile 69-75kg 8:00 – PALLAMANO femminile (FINALE ORO)

– femminile 8:15 – BOXE maschile +91kg (FINALE ORO)

– maschile +91kg 9:30 – PALLANUOTO maschile (FINALE ORO)