Dopo una prima giornata dedicata alle sfide femminili, a Tokyo 2020 si è aperto anche il torneo di calcio maschile. Subito con una grande soddisfazione per Franck Kessié, protagonista al Yokohama Stadium nel debutto della sua Costa d'Avorio. Il centrocampista del Milan ha deciso la sfida del gruppo D (quello di Germania e Brasile) vinta 2-1 contro l'Arabia Saudita. Un gol molto bello quello del classe '96, arrivato con un sinistro a incrociare dal limite dell'area dopo aver eluso l'intervento di un avversario grazie a una gran giocata con la suola. Titolari con la selezione africana anche Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, e Singo, esterno del Torino. Non altrettanto fortunato il debutto dell'altro milanista Kalulu. Nel gruppo A la Francia dei fuoriquota Gignac (a segno su rigore) e Thauvin cade 4-1 sotto i colpi del Messico campione olimpico di Londra 2012. E, nel gruppo C, è un flop anche quello della Spagna dei vari Pedri, Dani Olmo, Oyarzabal e Ceballos che non va oltre lo 0-0 con l'Egitto nella gara inaugurale dei Giochi Olimpici.