La calciatrice brasiliana è il primo essere vivente a segnare in cinque edizioni diverse delle Olimpiadi. Pelé le dedica un post: "Hai ispirato tanti sogni, sei il simbolo della speranza di un mondo migliore in cui le donne conquistano molto più spazio". L'altro record è di Formiga: a 43 anni sta partecipando alla settima edizione consecutiva delle Olimpiadi OLIMPIADI, TUTTA LA GIORNATA LIVE Condividi:

Il Brasile femminile ha vinto per 5-0 la gara d'esordio delle Olimpiadi contro la Cina. Al di là del risultato, la vittoria delle verdeoro era ampiamente preventibale, la partita è diventata di fatto storica per due giocatrici brasiliane, entrate nella leggenda dei Giochi Olimpici. La prima è Marta, autrice di una doppietta che le ha permesso di diventare la prima persona in assoluto, uomini compresi, a segnare in ben cinque edizioni diverse delle Olimpiadi. Un risultato straordinario, celebrato sui social da un grande come Pelé: "Ciao Marta, in questo momento starai dormendo perché sei dall'altra parte del mondo – le parole di O Rei - Faccio il tifo affinché tu stia sognando ciò che hai fatto qualche ora fa. E a proposito di questo: quanti sogni di altri pensi di aver ispirato? Il tuo è molto di più di un primato personale. È il simbolo della speranza di un mondo migliore, in cui le donne conquistino molto più spazio. Questo momento ispira milioni di atlete, di tante diverse discipline e di ogni parte del mondo, che lottano affinché vengano riconosciuti i loro diritti. Complimenti, tu sei più di una calciatrice, perché con i tuoi piedi aiuti a costruire un mondo migliore".

"Grazie Rei, per l'affetto e per il tifo che fai per noi" approfondimento Tonfo Usa con la Svezia: primo ko dopo 44 partite Immediata è arrivata la risposta di Marta: "Grazie per l'affetto, Rei, e per il tifo che fai per la nostra nazionale! Ora concentrazione totale sulla prossima battaglia", le sue parole. La fuoriclasse brasiliana ha trascinato il Brasile nella vittoria per 5-0 all'esordio contro la Cina. Le altre reti sono state segnate dalla romanista Andressa, Bia Zaneratto e Debinha. Vinta la gara d'esordio e istituito questo record, ora Marta deve concentrarsi con le sue compagne di squadra per sfatare il tabù olimpico. Il Brasile, infatti, ha ottenuto due medaglie d'argento ad Atene 2004 e Pechino 2008, ma non ha mai vinto quella d'oro. Per inseguire questo risultato la Federazione ha ingaggiato come Ct la miglior allenatrice del mondo, la svedese Pia Sundhage. Che ora confida in altri gol di Marta per inseguire la tanto desiderata medaglia d'oro.