Terza giornata ai Giochi di Tokyo, con tanti azzurri protagonisti: quattro di coppia maschile in finale nel canottaggio, passa il turno anche di Mauro nel singolo. Quattro di coppia femminile ai recuperi, Ondoli-Patelli in semifinale A/B nel due di coppia. Nel tiro con l'arco, Rebagliati 10^ nel ranking round individuale femminile, Nespoli 24° in quello maschile

TOKYO 2020, LA GIORNATA LIVE - IL CALENDARIO COMPLETO