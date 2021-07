Nella quarta giornata di gare a Tokyo arriva anche la prima medaglia azzurra a firma di Vito Dell'Aquila, in finale nel taekwondo categoria -58 kg. Giornata super per il canottaggio, con il Quattro senza maschile in finale e con altri 4 equipaggi in semifinale. Samele in semifinale nella sciabola maschile, esordio vittorioso per volley maschile e per l'Italbasket donne del 3vs3 TOKYO 2020, LA GIORNATA LIVE - RISULTATI Condividi:

Basket femminile 3vs3: Italia batte Mongolia 15-14 Esordio vittorioso per le azzurre del 3x3 allenate da Capobianco. L'Italia formata da Chiara Consolini (3 pt), Rae Lin Marie D'Alie (8 pt), Marcella Filippi (2 pt) e Giulia Rulli (2 pt) ha superato la Mongolia con il punteggio di 15-14.

Boxe femminile, Testa al 2° turno nella categoria -57 kg Alla Kokugikan Arena Irma Testa inizia con una vittoria per 4-1 inflitta all'atleta del comitato olimpico russo, Liudmila Vorontsova, in un match dei sedicesimi della categoria - 57 kg.

Ciclismo, Bettiol paga i crampi: 14° nella prova in linea maschile Richard Carapaz ha conquistato la medaglia d'oro olimpica nella prova in linea maschile su strada. L'ecuardoriano, vincitore del Giro 2019, ha preceduto i due grandi favoriti, il belga Van Aert e lo sloveno Pogacar. Niente da fare per l'Italia, con Bettiol che dopo una prova strepitosa, si è arreso nel finale ai crampi ed è arrivato 14°

Judo, subito fuori la Milani Si ferma ai 32esimi il cammino olimpico di Francesca Milani (- 48 kg). Sul tatami del Nippon Budokan Judo l'azzurra è stata sconfitta dalla judoka di Taipei Cinese Chen-Hao Lin.

Tiro con l'arco: azzurri out agli ottavi nel Mixed Team La coppia di arcieri azzurri composta da Chiara Rebagliati e Mauro Nespoli è stata eliminata per 6-0 dall'Olanda negli ottavi del mixed team.

Taekwondo, Dell'Aquila in finale per l'oro Vito Dell'Aquila in finale per l'oro. Alla Makhuari Messe Hall, l'azzurro sfiderà il tunisino Khalil Mohamed Jendoubi. Il pugliese ha iniziato il suo cammino olimpico superando l'ungherese Omar Salim 26-13, agli ottavi della categoria -58 kg. Poi l'azzurro ha battuto il tailandese Ramnarong Sawekwiharee 37-17, aprendosi la strada verso la semifinale in cui ha sconfitto l'argentino Lucas Lautaro Guzman 29-10.

Scherma, sciabola maschile: Samele in semifinale Nella sciabola maschile, Luigi Samele vince 15-10 il 'derby' con Enrico Berrè e accede in semifinale. Nel suo percorso Berrè aveva prevalso sul tunisino Fares Ferjani 15-10 e 'vendicato' Luca Curatoli superando 15-12 il rumeno Iulian Teodosiu che aveva sconfitto l'azzurro per 13-15. Samele invece aveva prima battuto 15-12 al cinese Yingming Xu e poi l'iraniano Mohammad Rahbari per 15-7.

Tiro a segno, niente finale per Ceccarello e Monna All’Asaka Shooting Range, Sofia Ceccarello manca la finale della carabina 10 m. L’azzurra chiude al decimo posto con 627.3 punti. Non si qualifica nemmeno Paolo Monna, 26° (570-23x) nella prova maschile

Scherma, spada femminile: Fiamingo e Isola out ai quarti Alla Makuhari Messe Hall, la vice campionessa olimpica della spada a Rio 2016, Rossella Fiamingo il percorso a Tokyo 2020 si ferma ai quarti, sconfitta dall'estone Katrina Lehis, 15-7. La siciliana aveva superato nel tabellone dei 16 la polacca Aleksandra Jarecka per 15-13, in precedenza aveva sconfitto la brasiliana Nathalie Moellhausen, con il punteggio di 10-9 all'overtime. Si ferma ai quarti anche Federica Isola, battuta dalla cinese Ywen Sun 10-11, dopo aver prevalso 15-9 sull'altra cinese Sheng Lin e aver sconfitto 14-12 la tunisina Sarra Besbes. Eliminata Mara Navarria, sconfitta 10-15 anche lei dall'estone Lehis. Nel turno precedente l'azzurra aveva battuto l'atleta del comitato olimpico russo Yulia Lichagina 15-12.

Canottaggio, Quattro senza in finale Sulle acque della Sea Forest Waterway Aisha Rocek e Kiri Tontodonati portano il Due senza azzurro in semifinale A/B con il terzo posto in batteria. Semifinale anche al maschile con Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo che chiudono la propria heat al secondo posto dietro all'Australia. Stesso percorso per Federica Cesarini e Valentina Rodini nel Due di coppia PL, seconde dietro la Francia e in semifinale A/B. Passano il turno anche Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che portano il Due di coppia PL italiano in semifinale A/B grazie alla seconda posizione in batteria alle spalle della Germania. E' in finale invece Quattro senza formato da Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Bruno Rossetti e Giuseppe Vicino. Gli azzurri hanno chiuso la batteria dietro all'equipaggio britannico

Tennis, Sonego e Fognini al 2° turno. Fuori Musetti ed Errani Parte con un bilancio di due vittorie e altrettante sconfitte il torneo olimpico di tennis degli italiani. Avanzano Fognini e Sonego, che battono i due giapponesi Sugita e Daniel. Subito fuori Musetti, sconfitto dall'australiano Millman. Tra le donne, eliminata Sara Errani