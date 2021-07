La prima medaglia nel judo per l'Italia porta la firma di Odette Giuffrida, bronzo nella categoria -52 kg: già argento a Rio, è la prima atleta europea a salire sul podio in due Olimpiadi in questa categoria. Il tutto nel tempio del suo sport, la Nippon Budokan

Prima medaglia nel judo per l'Italia: Odette Giuffrida (-52 kg) vince il bronzo contro l'ungherese Reka Pupp (vittoria per ippon al golden score). Per la campionessa europea in carica si tratta della seconda medaglia consecutiva ai Giochi dopo l'argento di Rio 2016. Odette è inoltre la prima Europea che riesce a salire sul podio olimpico in 2 Olimpiadi nella categoria -52Km. Medaglia di bronzo dal sapore speciale per la 27enne romana, perché è arrivata dopo un quadriennio pieno di infortuni e soprattutto arrivata a Tokyo, nella patria del judo, nell'arena "Nippon Budokan", la vera casa di questo sport: fu costruito nel 1964 per ospitare il primo torneo di judo in un’Olimpiade.