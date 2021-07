Comincia con una vittoria il cammino olimpico del Settebello a Tokyo . Nel Tatsumi Waterpolo Center di Kotò, i campioni del mondo e bronzo olimpici in carica superano agevolmente per 21-2 la nazionale del Sudafrica , alla sua terza partecipazione ai Giochi dopo quelle del 1952 e 1960. Gli azzurri guidati da Alessandro Campagna iniziano contratti (2-0 nel primo tempo) e poi si sciolgono con lo scorrere dei minuti, chiudono sul 21-2. Martedì 27 luglio c’è la Grecia alle 8.30 italiane e sarà una partita molto più difficile e impegnativa. Gli ellenici hanno battuto i campioni d'Europa dell'Unghera 10-9. Di Fulvio miglior marcatore del match con 5 gol.

Campagna: "Approccio positivo, sarà Olimpiade tosta"

"Abbiamo avuto un approccio positivo per quanto riguarda la disciplina del gioco sia in difesa sia in attacco. All'inizio eravamo un po' contratti, soprattutto nelle conclusioni, poi ci siamo sciolti. Archiviamo subito questa partita. Adesso ci aspettano altre quattro battaglie, in cui ci sarà da soffrire ed avremo bisogno di grande sacrificio e aiuto reciproco. Saranno quattro gare toste, ma siamo all'Olimpiade. Preoccupiamoci di una alla volta. Godiamoci ogni partita col sorriso, la voglia di lottare e il desiderio di giocarcela fino in fondo".