Quinta giornata di gare a Tokyo: prime medaglie nel nuoto, ma occhi puntati anche su scherma, judo, taekwondo, tiro a volo e tiro con l'arco. Esordio per l'Italbasket di Sacchetti contro la Germania e per il Settebello contro il Sudafrica, attesa per la prova di ciclismo su strada femminile. Ecco il calendario

