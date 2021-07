Insieme a Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo ha ottenuto uno storico secondo posto nella 4x100 stile libero, ma il nuoto non è la sua unica specialità…

Argento olimpico e artista. O molto più semplicemente Lorenzo Zazzeri. Storico insieme a Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel Frigo nel conquistare la prima medaglia olimpica azzurra nella staffetta veloce . Lui ha scritto tutta la propria emozione sui social: "Quella vocina interiore che mi ha accompagnato per tutta la vita oggi ha avuto ragione. Siamo vice campioni Olimpici". E sempre sui social spunta anche l'altra sua specialità.

Nuoto e arte

Stiamo parlando del suo profilo da artista, in tutti i sensi. Oltre a nuotare velocissimo alle Olimpiadi Lorenzo Zazzari mostra sui social anche il suo talento nel disegno e nella pittura. Sul suo account @zazzart c'è da restare a bocca aperta dallo stupore: "Finalmente finito! Kobe, pastello secco su carta". Kobe Bryant, talmente bello da sembrare una foto. Lo stesso che scrive Filippo Magnini postando un proprio ritratto realizzato da Zazzari: "Quando mi hai detto che l’hai fatto 'semplicemente' con matita e carboncino mi hai scioccato". Ma anche quadri astratti, esplosione di colori, come nel "Verdi con papillon" che fa anche da immagine profilo. Passando per personaggi contemporanei e calciatori della Fiorentina.