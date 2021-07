Daniele Garozzo conquista l'argento nel fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Per l'azzurro si tratta della seconda medaglia consecutiva dopo il titolo conquistato a Rio 2016. Il catanese, che compirà 29 anni il prossimo 4 agosto e che è studente in Medicina, ha perso 15-11 in finale con l'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung. Lacrime alla fine per Garozzo, che durante l'incontro, si è fatto anche massaggiare per un problema a una coscia. Per l'Italia si tratta della nona medaglia a questa spedizione ai Giochi giapponesi.