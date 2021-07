Proposta… olimpica. E nuova pagina storica scritta ai Giochi di Tokyo, questa volta con sport e medaglie leggermente in secondo piano: la proposta di matrimonio a cinque cerchi. Protagonista la schermitrice Maria Belen Perez Maurice, alla sua terza Olimpiade e appena uscita sconfitta nella sciabola individuale ai sedicesimi contro l'ungherese Anna Marton (che poi arriverà fino alla finale per il bronzo). Insieme a lei il coach, compagno e adesso anche futuro marito: Lucas Saucedo. Immagini di festa nonostante non sia arrivata nessuna medaglia: lei intervista dagli argentini di TyC Sports. Lui alle sue spalle, un cartello in mano mostrato alla telecamera: "Vuoi sposarmi?". Poi Maria Belen Perez Maurice si gira, legge, sorride e dice sì. Perché ai Giochi le emozioni sono ovunque.