La pluricampionessa Simone Biles è stata sostituita nel corso della finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi. "Ho il peso del mondo sulle spalle" aveva scritto su Instagram. Poi le parole dopo la gara: "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere" TOKYO, LA GIORNATA LIVE

Simone Biles fermata da "problemi di testa". A dirlo è stata la stessa pluricampionessa olimpionica statunitense dopo il ritiro dalla finale a squadre i ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo. "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere" - sono le sue parole, riportate dall'Ansa, dopo che la sua squadra era stata battuta dal quartetto russo in sua assenza. In una nota la Federazione Usa aveva invece parlato di "un problema medico" e che le condizioni della Biles saranno valutate giorno per giorno.

Cosa è successo Inizia tutto con la finale All Around di ginnastica artistica femminile ai Giochi di Tokyo, dove Simone Biles è stata sostituita nel corso della gara a cui partecipava anche l'Italia con Alice D'Amato, Asia D'Amato, Vanessa Ferrari e Martina Maggio. Dopo aver eseguito la prova del volteggio, non impeccabile, Biles ha lasciato la zona di gara per poi tornare con la sua squadra, ma questa volta con lo status di sostituta alle parallele asimmetriche e alle altre due prove in programma. "Dopo una prova effettuata, Simone Biles salterà il resto della finale a squadre femminile", aveva ufficializzato la federazione internazionale di ginnastica (Fig).