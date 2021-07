Calcio femminile, USA e Svezia ai quarti di finale

Ultima giornata della fase a gironi del torneo di calcio femminile di Tokyo 2020, gare decisive per i verdetti finali in vista della fase a eliminazione diretta. Dopo la sorprendente sconfitta all'esordio con la Svezia, gli Stati Uniti sono riusciti a strappare il pass per i quarti di finale ottenendo 4 punti. Decisivo il pareggio per 0-0 all'ultimo turno contro l'Australia, dopo la vittoria per 6-1 contro la Nuova Zelanda che ha permesso alla selezione americana di ottenere la qualificazione in virtù di una migliore differenza reti. Gli Stati Uniti chiudono quindi al secondo posto, dietro una Svezia praticamente perfetta: 2-0 alla Nuova Zelanda all'ultima giornata e punteggio pieno al termine della fase a gironi.

I risultati dell'ultima giornata

Nuova Zelanda-Svezia 0-2

17' Anvegard, 30' Janogy (S)

USA-Australia 0-0