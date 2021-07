Bordignon da urlo: argento nel sollevamento pesi!

La 34enne lombarda ha conquistato l'argento ai Giochi olimpici di Tokyo, sollevando 232 chilogrammi con record italiano sia nello strappo che nello slancio. Una gara fantastica per l'azzurra, dietro soltanto alla canadese Charron nella categoria 64kg. Per l'Italia è la 12^ medaglia

Un urlo liberatorio, un urlo di gioia al termine di una gara fantastica. Giorgia Bordignon, 34enne lombarda, si è superata nella finale del sollevamento pesi femminile categoria 64kg ai Giochi di Tokyo. Medaglia d'argento per l'azzurra, che complessivamente ha alzato 232 chilogrammi e riscritto due record italiani: 104kg nello strappo e 128 nello slancio. Bordignon si è arresa soltanto alla canadese Charron (oro con 236kg). Bronzo per l'atleta di Taipei, Che (230 kg). Per il sollevamento pesi azzurro è la seconda medaglia dopo il bronzo di Mirko Zanni nei 67 kg. Ma soprattutto è la dodicesima medaglia italiana di queste Olimpiadi.