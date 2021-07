Il Settebello rimonta quattro gol di svantaggio nell'ultimo periodo contro la Grecia e pareggia 6-6. Horn 4^ in finale nella canoa slalom, Nespoli avanti nel tiro con l'arco. Betto settima nel triathlon, Pellegrini nella storia con la finale dei 200 sl. Tutti i risultati di oggi degli azzurri a Tokyo 2020 LA GIORNATA LIVE - RISULTATI Condividi:

Triathlon donne, Betto settima La giornata azzurra inizia con il buon risultato di Alice Betto che all'Odaiba Marine Park chiude al 7° posto a 2'46 dalla medaglia d'oro, l'atleta delle Bermuda Flora Duffy (1:55.36). Ventesima Verena Steinhauser, ritirata invece Alice Olmo

Pallanuoto, super rimonta Settebello: 6-6 con la Grecia Splendida rimonta del Settebello, che nel secondo match del girone pareggia 6-6 con la Grecia. Rimonta super degli azzurri di Campagna, che avevano cominciato l'ultimo quarto sotto 2-6. Un pareggio che vale come una vittoria per gli azzurri

Tennis femminile, Giorgi ai quarti! Pliskova battuta 6-4, 6-2 Camila Giorgi ai quarti nel torneo di tennis femminile a Giochi di Tokyo 2020. La marchigiana è la terza italiana tra le migliori otto alle Olimpiadi dopo Raffaella Reggi (Seul 1988) e Francesca Schiavone (Atene 2004). La 29enne di Macerata, n.61 WTA, esordiente alle Olimpiadi, negli ottavi ha liquidato per 6-4 ,6-2, in un’ora e un quarto di partita, la ceca Karolina Pliskova, n.7 del ranking e 5 del seeding. Nei quarti Giorgi, che non ha ancora perso un set, dovrà vedersela con l’ucraina Elina Svitolina, n.6 del ranking e 4 del seeding: uno pari il bilancio dei precedenti con la 26enne di Odessa a segno in due set al primo turno di Wuhan nel 2014 (cemento) e la 29enne di Macerata vincitrice in tre set negli ottavi a Birmingham nel 2017 (erba).

Nuoto, Pellegrini in finale nei 200 sl Al Tokyo Aquatics Centre Federica Pellegrini (foto Mezzelani GMT Sport) entra nella storia diventando l'unica nuotatrice ad aver conquistato la finale nella stessa specialità in 5 edizioni consecutive dei Giochi Olimpici. L'azzurra accede alla finale dei 200 sl con il settimo tempo (1:56.44). Nella finale dei 100 dorso Thomas Ceccon chiude ai piedi del podio (con il tempo di 52"30, nuovo record italiano) nella gara vinta dal nuotatore del comitato olimpico russo Evgeny Rylov (51"98) davanti al compagno di squadra Kliment Kolesnikov (+0.02) e allo statunitense Ryan Murphy (+0.21). Settima Martina Carraro nei 100 rana in 1:06.19 nella finale vinta dalla statunitense Lydia Jacoby (1:04:95). Federico Burdisso centra la finale dei 200 farfalla con il quarto tempo di giornata (1:55.11), 15° posto per Giacomo Carini (1:55.95). Sara Franceschi e Ilaria Cusinato hanno chiuso la semifinale dei 200 misti al 13° e 14° posto in 2:11.71 e 2:12.10

Canoa Slalom, Horn 4^ in finale E' stata impeccabile Stefanie Horn nella semifinale. L'azzurra ha chiuso al quarto posto, senza penalità, il difficile tracciato di Kasai Slalom Centre con il tempo di 108,52 che le ha consentito l'accesso alla finale. Quarto posto anche in finale per l'azzurra, a soli due decimi dal bronzo dell'australiana Fox.

Beach Volley: Nicola/Lupo vincono e passano alla fase a eliminazione diretta Allo Shiokaze Park Paolo Nicolai e Daniele Lupo battono 2-0 (21-19, 21-16) la coppia giapponese formata da Yusuke Ishijama e Katsuhiro Shiratori e accedono alla fase ad eliminazione diretta.

Scherma, spada femminile a squadre: Italia per il bronzo Sarà la finale per il terzo posto quella che l'Italia di spada femminile affronterà nelle prossime ore. Le azzurre Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria, dopo aver superato la rappresentativa del comitato olimpico russo per 33-31, in semifinale sono state sconfitte dell'Estonia 42 a 34

Judo, categoria -63 kg: Centracchio di bronzo Bronzo per Maria Centracchio. L'azzurra nella categoria - 63 kg ha superato nella finalina l'olandese Franssen. Prima aveva battuto polacca Agata Ozdoba-Blach. All'esordio aveva battuto l'atleta del Madagascar Damiella Nomenjanahary e poi l'ungherese Szofi Ozbas. Christian Parlati, invece, nella categoria -81 kg, dopo aver battuto l'egiziano Mohamed Abdelaal è stato superato dal padrone di casa Takanori Nagase.

Tiro con l'arco, Nespoli agli ottavi Allo Yumenoshima Park Archery Field Mauro Nespoli ha sconfitto prima lo sloveno Ziga Ravnikar 6-0 nel tabellone dei 32esimi e poi il kazako Denis Gankin (6-2 il punteggio) accedendo agli ottavi, in programma il 31 luglio.