L'idolo di casa e ultima tedofora nella Cerimonia di apertura, Naomi Osaka, esce clamorosamente di scena agli ottavi del torneo di tennis femminile: la giapponese, n° 2 del mondo, è stata battuta 6-1, 6-4 dalla ceca Marketa Vondrousova, 42 del ranking. In campo oggi anche Giorgi contro Pliskova

Finisce clamorosamente agli ottavi la corsa olimpica di Naomi Osaka al torneo olimpico: la numero 2 del mondo ha ceduto 6-1, 6-4 alla ceca Marketa Vondrousova, numero 42 del ranking WTA. Osaka, che si era ritirata dall'ultimo Roland Garros e si era presa una lunga pausa per motivi personali, era stata l'ultima tedofora che aveva acceso la fiaccola olimpica nella Cerimonia di apertura. Dopo Barty, si aprono voragini nel tabellone che vede protagonista ancora la nostra Camila Giorgi, impegnata oggi contro la ceca Karolina Pliskova, 5^ testa di serie del seeding. Programma in forte ritardo a causa della pioggia, si è giocato per tutta la mattina solo indoor sul Centrale.