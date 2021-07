Guai in vista per alcuni giocatori della Nazionale slovena di basket, tra i quali la stella dei Dallas Mavericks, immortalati mentre bevono vodka in compagnia delle giocatrici della squadra spagnola in un video postato (e poi rimosso) su Instagram da Cristina Ouviña. Si tratterebbe infatti di un'evidente violazione dei protocolli Covid, che impongono il divieto di contatto tra atleti di delegazioni diverse soprattutto se in luoghi chiusi e senza dispositivi di protezione

