Il torneo di calcio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvia verso la fase finale. Nella giornata di mercoledì si è disputata la terza e ultima giornata dei gironi. Quella dei verdetti. La Germania è stata eliminata: i giocatori tedeschi non sono andati oltre il pareggio (1-1) contro la Costa d'Avorio che ha schierato in campo gli 'italiani' Kessié, Kouamé e Singo. Il pari ha permesso alla selezione africana di staccare il pass per i quarti. Nell'altra partita del Gruppo D, invece, il Brasile non si è fatto sorprendere dall'Arabia Saudita: i verdeoro hanno vinto per 3-1 grazie alle reti di Matheus Cunha e alla doppietta di Richarlison sempre più protagonista a questi Giochi.