La sesta giornata dell'Olimpiade di Tokyo 2020 regala all'Italia della scherma la quinta medaglia: il bronzo del fioretto femminile a squadre, che ha visto in pedana in pedana Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa. La vittoria nella 'finalina' contro gli Usa per 45-23 ha riscattato la cocente delusione per la semifinale persa con la Francia

"La più grande sfida di oggi è stata accettare di non essere andate in finale ": lo dice Alice Volpi, dopo il bronzo del fioretto a squadra donne, nato da una semifinale in cui le azzurre hanno sprecato un ampio vantaggio sulla Francia, per poi dominare gli Usa nella finalina. "Potevamo vincere l'oro, ma su di noi tutti pensano che un bronzo è un oro perso , ormai ci abbiamo fatto il callo . ha aggiunto Marta Batini - Ma questo non è un bronzo scontato".

Il cammino delle fiorettiste a Tokyo

Una prova di forza e orgoglio, nella finale per il bronzo contro le statunitensi, per riscattare la sconfitta con la Francia in semifinale. L'inizio dell'assalto per la medaglia di bronzo è sul filo dell'equilibrio, poi dalla quarta frazione in avanti prima Martina Batini, poi Arianna Errigo e quindi Alice Volpi allungano il passo volando a +10. Entra anche Erica Cipressa e aumenta ancor più il vantaggio. L'Italia viaggia spedita verso la vittoria, sancita dalla stoccata del 45-23. Le azzurre erano state dirottate al match per il terzo posto a causa della sconfitta per 45-43 con la Francia in semifinale. La sfida contro le transalpine è stata rocambolesca: l'Italia è partita benissimo, allungando fino a +11, la Francia però non ha mollato e pian piano si è rimessa in corsa, arrivando al 31-31. Dopo un nuovo vantaggio azzurro, il sorpasso francese è arrivato nell'ultima frazione, proprio al momento decisivo. Al debutto per l'Italia era stato netto il successo nei quarti di finale contro l'Ungheria, sconfitta per 45-32 in un match a senso unico,