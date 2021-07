José Mourinho esulta per una vittoria di Fonseca. Non Paulo, il suo predecessore sulla panchina giallorossa ma Jorge, judoka portoghese medaglia di bronzo nella categoria 100 kg. Lo Special One ha visto il combattimento contro il canadese Elnahas insieme con lo staff, per poi festeggiare dopo la medaglia. Mourinho che gioisce per Fonseca, grazie alle Olimpiadi succede anche questo! Di seguito il VIDEO