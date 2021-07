"Dire che ho fatto un miracolo è anche poco"

"Dire che quel che ho fatto oggi e' un miracolo e' poco: ho preso un argento col cuore": Gregorio Paltrinieri e' stupito da se stesso, dopo l'argento degli 800 stile. "Dopo la mononucleosi ho avuto paura di tutto - ha detto l'azzurro a RaiSport - Ero un Dio, vincevo tutto, mi sono dovuto fermare un mese e ricominciare dal basso. Un mio carissimo amico ieri sera mi ha scritto: queste finali si fanno col cuore, non con la testa. Ho seguito il suo consiglio. Ho ritrovato le mie sensazioni: sono venuto qui per fare tre gare, dopo gli 800, i 1500 e la 10 chilometri, e ora sono sulla buona strada. Oggi sono un altro Greg rispetto a quello che in allenamento non si ritrovava. Ho bisogno di un punto di appoggio, e invece negli ultimi mesi non mi sentivo più un supereroe. Ma oggi ho nuotato in modo diverso: sarà difficile, soprattutto nei 1.500, ma ora ci sono"