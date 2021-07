Fuori dalla finale, ma senza alcun rimpianto. Non ce l’ha fatta la portabandiera azzurra Jessica Rossi a ottenere il pass per giocarsi una medaglia nella sua Fossa, quella nella quale a Londra aveva conquistato l’oro, a causa dell’ottavo posto complessivo rimediato nelle qualificazioni della mattinata nipponica (all’ultimo atto accedono solo le prime sei). E di certo non per suo demerito, ma più che altro per la straordinaria bravura delle avversarie, come ammesso dalla stessa Jessica al termine della propria prova: “Che volete che dica, sto ancora realizzando. Ho fatto 119, quindi un'ottima gara, e non credo di essere mancata in qualcosa o di non essere arrivata pronta, sono state le altre a dimostrarsi fortissime: non mi aspettavo che qui ci fosse un livello così alto. Se le altre sono state più brave di me non posso recriminare nulla. L'Olimpiade è così: ti prepari quattro anni, in questo caso cinque, per due giorni di gara. Porto comunque via dei ricordi meravigliosi, ho fatto la portabandiera della delegazione italiana più folta di sempre", le sue parole cariche di orgoglio. "Ho dato tutto”, continua la Rossi, “e nell'ultima serie non sono partita tesa, anche se sapevo di dover fare 25 per poter passare. Ma c'ero sia mentalmente che tecnicamente. E' venuto fuori uno zero, ma non posso dire di aver perso la finale al penultimo piattello, perché ce n'erano altri cinque sparsi nei turni precedenti. Io troppo tesa perché portabandiera? Direi proprio di no. E' stata una bella responsabilità ma non ha influito sulla mia gara, io sono arrivata a Tokyo pronta. Aver fatto il portabandiera è stato qualcosa di molto bello e, come ho già detto, porto via da Tokyo questo ricordo meraviglioso".