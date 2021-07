Brasile eliminato dal Canada, USA avanti ai rigori

Diverse sorprese nei quarti di finale del torneo di calcio femminile nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La più grande arriva dalla vittoria del Canada sul Brasile per 4-3 ai rigori , dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. Decisivi gli errori di Andressa e Rafaelle dal dischetto, mentre le canadesi dopo aver sbagliato il primo con Sinclair non hanno più fallito guadagnando il passaggio al turno successivo, dove troveranno le loro "cugine".

Il Canada affronterà gli Stati Uniti , favoriti assoluti della vigilia, che hanno superato il turno ai rigori dopo aver pareggiato per 2-2 nei regolamentari contro l’Olanda nella riedizione della finale dei Mondiali 2019. Olandesi in vantaggio con Miedema al 18° minuto, poi rimontate dai gol di Mewis e Williams nel giro di tre minuti. A inizio ripresa il pari ancora di Miedema, poi è successo di tutto : un gol annullato al VAR agli USA, poi rigore sbagliato da Martens a pochi minuti dalla fine, quindi nel primo tempo supplementare un grave errore del portiere Naeher che ha lasciato un gol facile alla stessa Martens, annullato però anche questo per fuorigioco. Infine altri due gol annullati agli USA nel secondo tempo regolamentare. Quindi la lotteria dei rigori : due salvataggi di Naeher su Miedema e Nouwen bastano a mettere nei piedi di Megan Rapinoe il rigore del definitivo 4-2 e del passaggio del turno degli USA alle semifinali.

La seconda semifinale sarà Australia-Svezia

Nell’altra semifinale si affronteranno invece l’Australia, che ha battuto la Gran Bretagna per 4-3 ai supplementari pareggiando la partita all’89° minuto, trovando altri due gol a cavallo di primo e secondo tempo supplementare e resistendo al tentativo di rimonta disperato con il gol del 3-4 a 5 minuti dalla fine. Netta invece l’affermazione della Svezia, che dopo un primo tempo sull’1-1 ha rifilato altri due gol al Giappone strappando il pass per le semifinali, che si disputeranno lunedì 2 agosto (finale per il bronzo il 5, quella per l’oro il 6).