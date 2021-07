L'azzurro ha conquistato la qualificazione per la finale olimpica del salto in alto. Dopo un errore a 2.28 è riuscito a superare la misura. Salterà per la medaglia nella finale in programma domenica 1 agosto. "Salti brutti ma non vedo l'ora" le sue parole. Eliminato Stefano Sottile

Gianmarco Tamberi non delude. Staccato il pass per la finale olimpica del salto in alto. Dopo un errore a 2.28, l'azzurro è riuscito a superare la misura, che gli consentirà di gareggiare per una medaglia nella finale in programma domenica 1 agosto. Stefano Sottile è invece stato eliminato nella qualifica, fermandosi a 2.21. Tamberi, che non partecipò a Rio 2016 (dove era tra i favoriti) a causa di un infortunio rimediato poche settimane prima di partire per il Brasile, ora ha la possibilità di puntare alla medaglia: "Dopo cinque anni - ha detto - non vedo l'ora di fare questa finale: ora il sogno si e' trasformato in un obiettivo".