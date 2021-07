Irma Testa, storico bronzo nella boxe

Mai nessuna azzurra aveva raggiunto un traguardo così alto. Irma Testa viene sconfitta ai punti dalla filippina Petecio nella categoria -57 kg in semifinale. Sfuma l'accesso alla finale per l'oro ma vale comunque un risultato storico

La sua storia

Classe 1997 di Torre Annunziata. Era già stata la prima pugile italiana a disputare un'Olimpiade in occasione dei Giochi di Rio de Janeiro 2016. Nel 2019 è diventata campionessa europea nella categoria 57 kg, stessa per cui ha lottato anche ai Giochi in Giappone. Nel suo palmares anche un argento vinto alle olimpiadi giovanili di Nanjing in Cina nel 2014.