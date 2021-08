Una giornata storica all'Olimpiade di Tokyo per lo sport azzurro con gli ori di Jacobs nei 100 metri e di Tamberi nel salto in alto. E a Casa Italia, in Giappone, scoppia la festa all'arrivo di Giovanni Malagò. Abbracci con i ragazzi e le ragazze del nuoto, con Federica Pellegrini portata in trionfo. Cori e balli, con il presidente del CONI che ha intonato l' "hip hip hurrà" per Jacobs e Tamberi. VIDEO

