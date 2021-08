Ginnastica artistica, Biles si ritira da finale corpo libero

Dopo averi rinunciato alla finale della gara a squadre e all'All Around, Simone Biles non parteciperà neppure alla finale di corpo libero domani. Lo ha annunciato la Federazione di ginnastica americana. Resta in ballo, per Tokyo 2020, soltanto la trave. L'americana aveva spiegato nei giorni scorsi di soffrire di twisties, un pauroso senso di vuoto mentre si volteggia in area. Troppi rischioso gareggiare in queste condizioni