Jacobs in finale dei 100 col nuovo record europeo

Per la prima volta un italiano correrà la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs si è qualificato alla finale (ore 14.50) chiudendo la sua batteria in 9''84, nuovo record italiano ed europeo. Eliminato Filippo Tortu

Marcell Jacobs è nella storia dello sport italiano. Alle 14.50 sarà il primo azzurro a correre una finale olimpica dei 100 metri. Lo ha fatto da primo ripescato chiudendo al terzo posto la 3^ batteria (la più difficile) alle spalle del cinese Su e dell’americano Baker, ma soprattutto lo ha fatto correndo in 9''84, nuovo primato europeo e secondo primato italiano polverizzato in 24 ore (dopo il 9’’94 delle batterie di ieri). Il poliziotto 26enne, nato a El Paso in Texas e cresciuto a Desenzano del Garda, ha fatto segnare un tempo di reazione dai blocchi di 0.179, con velocità media di 38.8 Km/h e un picco di 42.7 km/h, il migliore assoluto. Appuntamento con la finalissima alle 14.50 in Italia (le 21.50 a Tokyo): Jacobs sarà in corsia 3. Qui sotto la starting list ufficiale...