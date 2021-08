Dopo la trionfale giornata con gli ori di Tamberi e Jacobs, ancora tanti azzurri protagonisti a Tokyo. Randazzo è 8° nella finale di salto in lungo, Genzo e Burgo in semifinale nella canoa kayak. Dalia Kaddari e Gloria Hooper in semifinali dei 200 metri, Sabbatini in quella dei 1500. Tutti i risultati degli azzurri ai Giochi

Atletica, Kaddari e Hooper in semifinale nei 200 metri

Dalia Kaddari e Gloria Hooper asi qualificano per le semifinali dei 200 m: la prima dieettamento con il il terzo posto nella sua batteria in 23''26, la seconda è stata ripescata grazie al tempo di 23"16. Ottavo posto per Filippo Randazzo nella finale del salto in lungo che si ferma a 7,99 (due salti validi e quattro nulli). Gaia Sabbatini accede alla semifinale nei 1500 metri, correndo in 4:05.41. Niente da fare per Federica Del Buono, undicesima in batteria in 4:07.70.