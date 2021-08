Atletica, 1500 donne: Sabbatini in semifinale

Buon inizio azzurro nelle gare della terza giornata, appena poche ore dopo l'incredibile serata del doppio oro di Tamberi e Jacobs. Gaia Sabbatini guadagna la promozione alla semifinale nei 1500 metri, correndo in assoluto controllo e, malgrado questo, terminando in 4:05.41, poco più di un secondo oltre il proprio limite personale. Niente da fare, al contrario, per una buona Federica Del Buono, undicesima nella prima batteria in 4:07.70 (primato stagionale e tempo che non correva addirittura dal 2014), risultato purtroppo non sufficiente per l'accesso al secondo turno