Il Settebello chiude con un'altra rimonta il proprio girone di qualificazione, terminato al secondo posto dopo il 5-5 con l'Ungheria: decisive nel finale le reti di Figlioli e Di Fulvio. Ai quarti, nel match in programma mercoledì, la sfida con la forte Serbia. Il CT Campagna: "Sarà una battaglia" OLIMPIADI LIVE, RISULTATI E NEWS

Finisce in parità tra Italia e Ungheria, che vedeva in vasca i campioni del mondo, e bronzo olimpico, e i campioni d'Europa, quinti a Rio de Janeiro, nell'ultima partita del girone A. Magiari sempre avanti e azzurri che riacciuffano il risultato nel quarto tempo con Figlioli e Di Fulvio, da 3-5 a 5-5. Entrambe avevano sofferto con la Grecia in avvio di torneo. Gli ungheresi avevano perso la gara d'esordio (10-9), gli italiani erano riusciti a pareggiare dopo una rimonta esaltante (6-6). Per il resto, percorso netto. Con questo risultato l'Italia finisce avanti all'Ungheria, ma dietro alla Grecia che strapazza gli Stati Uniti 14-5. Nei quarti, in programma mercoledi 4 agosto, affronterà la terza del girone B, ovvero la Serbia che ha battuto il Montenegro.

Ungheria-Italia 5-5: il tabellino Ungheria: Nagy, Angyal 1, Manhercz, Zalanky, Vamos, Hosnyanszky, Pasztor, Jansik 1, Edrdelyi, Varga 3, Mezei, Harai. All. Marcz.

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 1, Luongo, Figlioli 2 (1 rig), Presciutti, Velotto, Renzuto Iodice, Echenique 1, Figari, Bodegas, Aicardi 1, Dolce. All. Camapagna.

Arbitri Buch (Esp) e Voevodin (Rus).

Note: parziali 2-1, 2-1, 1-1, 0-2. Usciti per limite di falli Figari (Italia) nel secondo, Harai (Ungheria) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ungheria 2/11 e Italia 3/12 + un rigore realizzato da Figlioli nel terzo tempo.