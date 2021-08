Arriva un'altra medaglia certa per l'Italia a Tokyo 2020: il quartetto azzurro della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale per l'oro delle Olimpiadi di Tokyo, stabilendo anche il nuovo record del mondo della specialità in 3'42''.307. La finale è in programma mercoledì alle 11

Italia in finale con record nel mondo nella prova maschile di inseguimento su pista a squadre. Battuta la la Nuova Zelanda con lo stratosferico tempo di 3'42''307, primato mondiale abbattuto di 2''3. Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna staccano il pass per la finale che vale la medaglia d'oro. Nell'altra semifinale si sfidano Danimarca e Gran Bretagna. Altra medaglia sicura per l'Italia, la 30^ della spedizione. Menzione speciale per Filippo Ganna, che negli ultimi 3 giri ha letteralmente volato, trascinando i compagni a una furiosa rimonta. Finale in programma mercoledì alle 11.06 italiane