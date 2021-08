L'Italia esce di scena ai quarti di finale nel torneo di pallavolo maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra azzurra è stata eliminata dall'Argentina, che si è imposta al tie-break per tre set a due. 21-25, 25-23, 25-22, 14-25, 15-12 i parziali per i sudamericani, guidati da un super Conte, autore di 19 punti. Inutili per l'Italia, che non usciva prima delle semifinali olimpiche dal 1992, i 22 punti di Juantorena e i 21 di Michieletto. L'Argentina giocherà contro la vincente di Polonia-Francia, con Brasile-ROC già in semifinale.