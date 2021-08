Atletica, Sibilio 8° nella finale dei 400 ostacoli

Due italiani nella finale del triplo: Andrea Dallavalle (16,99, vento -0.4) ed Emmanuel Ihemeje (16,88, -0.7), si sono classificati rispettivamente al settimo e nono posto della qualificazione. Fuori invece Tobia Bocchi (16,78, -0.1), tredicesimo e primo degli esclusi. Eseosa Fostine Desalu è in semifinale dei 200 m grazie al terzo posto in batteria (in 20"29). Antonino Infantino chiude la sua heat in quinta posizione (20"90). Alessandro Sibilio è ottavo (in 48"77) nella finale dei 400 ostacoli vinta dal norvegese Warholm (in 45"94, nuovo record del mondo).