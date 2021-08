Grande emozione per il ritorno in Italia di Gianmarco Tamberi dopo l'oro nel salto in alto a Tokyo: il campione olimpico ha preso la rincorsa e si è gettato tra le braccia di amici e parenti. "Che emozione, in pedana mi esplodeva il cuore", le prime parole dell'atleta marchigiano. Poi sul futuro: "Guardo al Mondiale, nel palmarès mi manca solo quello..."

TAMBERI A SKY DOPO L'ARRIVO: "GIOIA IMMENSA"