Il Settebello chiude la sua Olimpiade ai quarti di finale, sconfitto dalla Serbia per 10-6 (5-2; 4-1; 0-1; 1-2). Dopo le nazionali italiane di basket maschile, di pallavolo maschile e femminile, anche quella di pallanuoto è stata dunque eliminata a un passo dall'ingresso in zona medaglie: in un'edizione dei Giochi storica, è dunque da registrare il rendimento negativo degli sport di squadra. La squadra guidata da Sandro Campagna ha pagato un pessimo inizio di gara, in cui i campioni olimpici di Tokyo si sono portati avanti 9-3 dopo i primi due tempi. Il tentativo disperato di rimonta si è spento contro le braccia di uno stratosferico Mitrovic, muro invalicabile per gli attaccanti azzurri. Per l'Italia due reti di Presciutti. Venerdì 6 agosto, ancora alle 11.20 italiane, il Settebello ritrova gli Stati Uniti nella semifinale per l'assegnazione dei posti dal quinto all'ottavo. USA già battuti nel girone preliminare 12-11.