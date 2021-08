La Grande Staffetta: "La vita pedalata"

Ce l’hanno fatta, ancora una volta! I ragazzi di Alex Zanardi hanno completato la staffetta di Obiettivo Tricolore tagliando il traguardo di Catania accolti da due ali di folla in festa. È stato un grande successo per i 70 atleti paralimpici di Obiettivo3 che per 22 giorni di viaggio si sono passati di mano in mano il testimone lungo 54 tappe attraverso 18 regioni italiane. E il testimone è quello dello stesso Alex Zanardi, che con il progetto Obiettivo3 ha acceso dentro di loro una scintilla, spingendoli ad andare oltre i propri limiti, a farsi trainare dalla potenza dello sport, ad essere da esempio per tante persone che cercano di superare le difficoltà della vita.

È questo il messaggio che la staffetta ha diffuso in tutta Italia e che noi di Sky Sport abbiamo seguito passo dopo passo attraverso tre speciali. Questo è l’ultimo, che racconta l’arrivo di Catania dalla viva voce dei protagonisti, ma non solo. Si addentra nelle storie degli atleti disabili, di chi li accompagna, di chi ha sposato assieme a loro il progetto e di chi sogna un giorno di farne parte. “La vita pedalata” è il titolo dell’episodio conclusivo che racchiude dentro di sè tutto il significato di Obiettivo3, il progetto fondato nel 2017 da Alex Zanardi, che dopo quest’ultima grande impresa punta senza indugi alle prossime Paralimpiadi di Tokyo.