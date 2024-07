Il portabandiera azzurro, come riporta l'Ansa, perde l’anello nuziale durante la sfilata in barca sulla Senna, ma a “consolarlo” ci pensa la squadra maschile di pallanuoto che quando si accorge dell’accaduto dice al campione di Tokyo 2020 nel salto in alto: "Perso un oro ne trovi un altro"

PARIGI 2024, LIVE OGGI