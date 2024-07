Primo caso di doping (e prima sospensione) alle Olimpiadi di Parigi: si tratta del judoka iracheno Sajjad Sehen che è risultato positivo a steroidi anabolizzanti. In attesa delle controanalisi non potrà gareggiare nella sua categoria, quella dei -81 kg

C'è il primo caso di doping di Parigi 2024 . Il judoka dell'Iraq Sajjad Sehen è risultato positivo per steroidi anabolizzanti al test fuori competizione , quindi a sorpresa, a cui è stato sottoposto martedì scorso. Lo ha reso noto l' Ita , agenzia incaricata dei controlli. Il 28enne Sehen avrebbe dovuto competere la settimana prossima nella categoria dei -81 kg . L'atleta iracheno, che ha immediatamente chiesto le controanalisi , è stato sospeso . A riportarlo è l' Ansa .

Come si apprende dai media, dovrebbero essere il metandrostenolone e il boldenone le sostanze a cui Sehen è risultato positivo. Il 28enne non potrà gareggiare, allenarsi o partecipare a qualsiasi attività durante i Giochi Olimpici in attesa del risultato delle controanalisi.