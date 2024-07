Parigi 2024, il programma del 27 luglio

Sabato 27 luglio i Giochi Olimpici entrano nel vivo: l'Italia esordirà in ben 12 discipline, con alcuni atleti che avranno già la possibilità di andare a medaglia, come Longo Borghini e Ganna nel ciclismo e Bertocchi e Pellacani nei tuffi. L'Italvolley maschile affronterà il Brasile e sarà anche il turno di tennisti, nuotatori, schermidori e pugili. Ma non sono gli unici: di seguito tutto il programma della giornata

Sabato 27 luglio si entra finalmente nel vivo dei Giochi Olimpici, dopo qualche giorno di calcio e rugby a sette. Ad esordire saranno molti degli atleti italiani impegnati alle Olimpiadi e alcuni di loro avranno la possibilità di andare già a medaglia. Nel ciclismo Ganna e Longo Borghini gareggeranno nelle rispettive cronometro, così come Bertocchi e Pellacani disputeranno la finale trampolino 3m sincronizzato. Scenderanno in campo per la prima volta in queste Olimpiadi anche i tennisti Paolini, Darderi e Cocciaretto nel singolare e le coppie Bolelli/Vavassori, Darderi/Musetti e Errani/Paolini. Esordio anche per gli Azzurri del nuoto, con Scotto di Carlo e Cocconcelli nei 100m farfalla, Martinenghi e Viberti nei 100m rana, De Tullio e Lamberti nei 400m stile libero e le due staffette 4x100 stile libero. Esordio per l'Italvolley maschile che sfiderà il Brasile nella fase a gironi e i due beacher Cottafava e Nicolai contro i qatarioti Cherif e Ahmed, pugilato con Charaabi, Mesiano e Cavallaro e judo con Scutto e Carlino. Senza dimenticare gli schermidori Curatoli, Gallo e Samele, sciabola individuale, e le schermidrici Fiamingo, Rizzi e Santuccio, spada individuale. Ci sono anche la squadra italiana nella carabina, Ivaldi e Horn nella canoa slalom, Fioravanti nel surf, Bertoli, Portale e Ugolotti negli sport equestri e Abbadini, Bartolini, Casali, Macchiati e Macchini nella squadra di ginnastica artistica maschile. È già giornata di medaglie per tiro a segno, tuffi, ciclismo, judo, scherma e nuoto.



Di seguito, il programma completo della giornata, in grassetto gli atleti italiani e le gare che danno medaglia.