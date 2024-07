Remco Evenepoel è pronto per la cronometro olimpica, gara che lo vede favorito per la conquista della medaglia d'oro. Il percorso però sembra esserlo meno: "Le strade sono una m***a, purtroppo i primi e gli ultimi 5 chilometri non sono presentano il fondo migliore - ha dichiarato al canale Rtbf. Ci sono molte buche sull'asfalto, non è bello passarci sopra con una bici da cronometro. Per il resto però è velocissimo, anche le curve sono veloci e questa è una cosa che mi piace, anche se i rischi si pagano in una curva simile". Sul suo stato di forma dopo il faticoso Tour de France chiuso sul podio: "Lunedì ho passato la maggior parte della giornata a letto e le sensazioni tra martedì e giovedì non sono state ottime". L'ottimismo però resta sempre: "Vediamo sabato, se recupero posso battere tutti, ci sono già riuscito”.

