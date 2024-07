Tanta pioggia, tanto spettacolo e un errore che non è passato inosservato: quando i militari hanno issato la bandiera olimpica, in tanti si sono accorti che il simbolo dei Giochi è stato sollevato sottosopra, cioè con i tre cerchi verso il basso e i due verso l’alto

Quella delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata una cerimonia unica: la prima fuori da uno stadio, una delle più lunghe di sempre e con tanta, tantissima pioggia che non ha però reso meno spettacolare quanto organizzato dai francesi. Resta e resterà comunque anche la cerimonia in cui la bandiera olimpica è stata issata al contrario, praticamente sottosopra, ovvero con i tre cerchi verso il basso e i due verso l’alto. Un errore che non è passato inosservato e che ha scatenato diversi commenti sui social network…