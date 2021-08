Altra giornata ricca per gli italiani a Tokyo: apre Paltrinieri nel nuoto di fondo con la 10 km maschile. Attesa per Frank Chamizo nella lotta libera -74 kg ed Elia Viviani nell'omnium. Torna in pista il campione dei 100 Marcell Jacobs con la staffetta 4x100 metri

