Il campione olimpico in carica (oro a Rio 2016) conquista il bronzo dopo una grande rimonta nelle quattro prove dell'Omnium. Sfiorato l'argento che è andato al neozelandese Stewart all'ultimo giro. Oro al britannico Walls. L'azzurro: "Dobbiamo goderci questo bronzo"

È bronzo per Elia Viviani. Una nuova medaglia azzurra nella giornata di giovedì 5 agosto. Il medagliere avanza ancora. E il campione olimpico in carica (oro proprio nell'Omnium a Rio cinque anni fa) torna sul podio, con un bronzo. Di rimonta, anche se l'argento sfuma proprio all'ultimo giro dell'ultima gara. Viviani non parte benissimo: nella prima prova dello Scratch è solo 13°, lontano dalle posizioni di testa. La risalita inizia con la corsa a tempo, che lo fa balzare all'undicesimo posto della classifica generale, ma soprattutto con la corsa a eliminazione, la specialità della casa. Lì Elia vince riattaccandosi alla testa nella classifica generale, al sesto posto.