Paltrinieri: "Giusto premio a due mesi di inferno"

"Sono contento, è stato il massimo che potevo fare, la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno. Oggi è stato difficile, non era questo il mio obiettivo, ma torno a casa con due medaglie e sono contento. Ero molto concentrato, questa trasferta non mi aveva ancora soddisfatto, ho combattuto fino in fondo per prendermi una medaglia. Vado via con due allori, era il massimo che potevo fare. Adesso posso dire di essere soddisfatto, perché ho fatto il massimo". Così Gregorio Paltrinieri dopo il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella 10 km di nuoto, come riporta l'Ansa. "Sapevo che oggi dovevo metterci tutto me stesso", ha aggiunto dopo la gara.