Canada d’oro: Svezia ko ai rigori, decide Grosso

Medaglia d'oro Olimpica nel calcio femminile per il Canada . La formazione allenata da Bev Priestman, il Ct più giovane delle Olimpiadi con i suoi 35 anni, ha battuto in finale ai calci di rigore la Svezia. Il tiro dagli undici metri decisivo, dopo che la serie è andata a oltranza, è stato calciato da Julia Grosso, padre portoghese e madre nata a Vancouver ma di origini italiane. Un cognome che evoca dolci ricordi legati sempre ai penalty a tutto il popolo italiano.

Ammoniti: Beckie (C), Asllani (S)

34' Blackstenius (S), 67' rig. Fleming (C)

1-1 fino ai supplementari

Match abbastanza equilibrato e combattuto, che ha visto la Svezia andare in vantaggio al 34’ del primo tempo grazie alla rete di Blackstenius con un tocco di prima intenzione da dentro l'area, brava a sfruttare l'assist dalla destra di Asslani (c'è anche la deviazione sul tiro di un'avversaria). Nella ripresa, il pareggio del Canada su un calcio di rigore - concesso dal Var per un fallo di Ilestedt su Sinclair – realizzato da Fleming. L’occasione più grande dell’incontro capita nei supplementari alla Svezia, con la juventina Lina Hurtig che, dentro l'area, da sola, colpisce male di testa su assist dalla destra.

Trionfo Canada ai rigori

Ai rigori la pressione si fa sentire per entrambe le formazioni. Il Canada segna il primo rigore, poi ne sbaglia tre di fila; la Svezia fallisce il match-point con Seger che calcia in curva e ora si va a oltranza. Dove a decidere per il Canada è la rete di Julia Grosso, centrocampista che gioca nel Texas Longhorns, che regala al Canada il titolo olimpico, primo titolo intercontinentale nella storia del calcio femminile canadese