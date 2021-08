Calcio, il bronzo è del Messico: 3-1 al Giappone

Va al Messico la medaglia di bronzo nel calcio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Tricolor supera per 3-1 il Giappone nella finale per il terzo posto, giocata a Saitama. Partita con poca storia e indirizzata dalla squadra di Lozano sin dai primi minuti di gioco. Al 13' un fallo da rigore di Endo porta sul dischetto Cordova: Tani battuto e Messico in vantaggio. Il bis matura al 22', quando il difensore centrale Vazquez stacca in anticipo su tutti sulla punizione di Cordova e firma il 2-0. Nel secondo tempo l'inerzia della partita non cambia e all'ora di gioco arriva il tris messicano: merito del solito Cordova, che inventa su calcio di punizione per Vega. Blitz in area avversaria e 3-0. Nel finale prima Martin sfiora il poker, poi è Mitoma a segnare il gol della bandiera giapponese al 78'. Splendida azione personale, conclusione con il sinistro e pallone sotto la traversa. In pieno recupero c'è gloria anche per Guillermo Ochoa, portiere 36enne dell'America e capitano del Messico bravo a neutralizzare il tentativo di Hatate. Il Messico diventa così la prima squadra di calcio premiata a queste Olimpiadi.