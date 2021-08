Luigi Busà porta all' Italia la medaglia numero 37 a Tokyo : l'azzurro ha conquistato l' oro nel karate , specialità kumite -75 kg . Dopo aver passato la fase di qualificazione, il 'gorilla di Avola' ha battuto in semifinale 3-0 l'ucraino Stanislav Horuna, per poi vincere 1-0 contro l'azero Rafael Ahgayev nella finale più attesa, contro l'amico-rivale. Il 34enne siciliano vanta già nel suo palmares due titoli iridati e cinque europei: per lui si tratta della prima medaglia olimpica della carriera , la più preziosa.

Luigi Busa, la scheda

Luigi Busà è nato ad Avola (Siracusa) il 10 Ottobre 1987, fa parte del gruppo sportivo dei Carabinieri, è il capitano della Nazionale di karate. Nel suo palmares: campione del mondo a Parigi 2012 e Tampere 2006, più tre argenti ed un bronzo iridati. 5 titoli europei e altre 14 medaglie (tra individuali ed a squadre), argento ai Giochi Europei di Baku 2015, 12 volte campione italiano. Busà è un personaggio unico nel mondo delle arti marziali. Da bimbo ha sofferto di episodi di bullismo, il padre per aiutarlo a combattere queste sue paure e insicurezze lo ha portato in palestra con sé e lo ha allenato in prima persona, cosa che fa ancora oggi, trasformando quel ragazzino in un vero campione. La dimostrazione arriva dai suoi social, ricchi di immagini di allenamenti con il papà. Luigi ha sempre preferito continuare ad allenarsi con il padre (pur frequentando i centri federali nell'avvicinamento alle competizioni importanti) per due motivi: il legame con la sua famiglia e l'amore per la sua terra, la Sicilia. Busà è infatti originario di Avola, provincia di Siracusa. Da qui nasce il soprannome con cui è conosciuto in tutto il mondo: il Gorilla di Avola.