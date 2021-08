Jacobs-Tortu-Desalu-Patta: è un'altra notte magica

L'atletica leggera italiana ha spiccato il volo e non vuole più tornare sul pianeta terra. La staffetta 4x100 maschile formata dal campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, da Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2020. Una prestazione monstre del quartetto azzurro, che ha realizzato il record italiano in 37.50. Quattro frazioni da paura, tutte sotto i 10 secondi, per i nostri atleti. Troppo forti rispetto a tutti sulla pista d'atletica giapponese. Più della Gran Bretagna, argento in 37.51 e più del Canada, bronzo in 37.70. Tripudio azzurro, in una giornata che aveva regalato l'ennesimo oro all'atletica italiana con la 20 km di marcia vinta da Antonella Palmisano. Un'altra serata da sogno, tanto da far risuonare "Notti magiche" nello stadio per la nostra staffetta. Il post di reazione del Coni dice tutto. Il concetto è chiaro: non svegliateci.